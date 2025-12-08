1178名妙瓦底中國籍電騙疑犯遣返回國　今年已押解超6600人

據央視報道，隨著中緬泰三國警方打擊電信網絡詐騙犯罪聯合行動的深入推進，再有1178名緬甸妙瓦底地區的中國籍涉電騙疑犯被中國警方經泰國押解回國。



11月14日，中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議召開。會後，各國按照會議達成的共識，進一步深化國際執法合作，開展聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉電騙人員。特別是針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，中緬泰三國警方再次開展聯合行動，緬方批量清剿詐騙園區，抓獲一批涉電騙人員。

自12月1日起，公安部組織江西公安民警赴泰國湄索執行包機押解任務，並在泰方協助下，分批次將緬甸遣返中方的1178名中國籍涉電騙疑犯押解回國。江西公安機關按照部署同步開展相關案件偵辦工作。據統計，自2月20日中緬泰聯合開展緬甸妙瓦底地區涉電騙疑犯遣返押解工作以來，已有6600餘名中國籍涉電騙疑犯被押解回國，對境外電騙犯罪集團形成強大震懾。

公安部有關負責人表示，針對跨國電信網絡詐騙犯罪的多國聯合打擊行動還在持續進行中，公安機關將以更大的決心和力度，深化國際執法合作，堅決鏟除犯罪窩點，全力緝捕疑犯，切實維護人民群眾生命財產安全。