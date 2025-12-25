《人民日報》：日本一些人違背國際共識　對戰後秩序構成嚴峻挑戰

官媒《人民日報》周三（12月24日）再發表文章，以《警惕日本軍國主義陰魂不散》為題，批評日本一些人和勢力不僅變本加厲地對侵略罪惡進行掩蓋、美化與翻案，甚至妄圖推動軍國主義借屍還魂。這種與國際社會歷史認知背道而馳的錯誤行徑，嚴重違反國際共識與人類良知，嚴重危害區域和世界和平穩定，對戰後國際秩序構成嚴峻挑戰。



2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

稱高市早苗繼承了軍國主義基因 言行需要糾正

文章點名日本首相高市早苗，指2014年至今，高市早苗共參拜靖國神社超過10次。她先前亦公開表態，稱日本應將自衛隊正式升格為國防軍。此外，她不僅在武力涉台上表現出軍國主義思想傾向，在思想教育領域同樣積極推動歷史修正主義教育政策，恢復戰前軍國主義價值觀和強化「愛國」意識形態，系統繼承了軍國主義基因。

文章直言，如果高市早苗之流的言行無法糾正，將給其他國家樹立惡劣先例，一些勢力或將跟風效仿，挑戰既定國際規則和秩序。這不僅會侵蝕國際治理的根基，更可能對全球的主權平等、不干涉內政等國際關係基本準則造成衝擊，影響更廣泛地區的和平穩定。

文章強調，日本軍國主義陰魂不散，是真實而迫切的現實危機。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。這是國際社會捍衛戰後國際秩序的共同底線，也是日本自身能否存續和平發展的原則底線。