起訴小紅書！因「避雷帖」致損失500萬　麗江政府：要求公開道歉

因「不實避雷帖」導致間接損失逾500萬元（人民幣，下同），雲南省麗江市旅拍協會表示，將起訴小紅書，並要求公開道歉。

小紅書方面則表示，平台設有多個受理舉報及侵權的公開渠道，商家可以對存在爭議的筆記內容進行舉報並提交證據材料，後續會有平台工作人員進行審核。



因「不實避雷帖」導致間接損失逾500萬元，雲南省麗江市旅拍協會表示，將起訴小紅書，並要求公開道歉。（九派新聞）

因「不實避雷帖」導致間接損失逾500萬元，雲南省麗江市旅拍協會表示，將起訴小紅書，並要求公開道歉。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，麗江市古城區文化和旅遊局公開發布《關於請小紅書平台強化麗江市婚拍領域信息審核監管和監測的函》，文件中提到，小紅書在履行平台信息監測及管理方面的主體責任和審核義務不到位，導致大量消費者為達到其超合理訴求，在企業無過錯責任情況下利用平台發布不實避雷帖、曝光帖等內容，威脅企業退錢退款的情況，企業針對此類不實內容申訴難，造成大量企業商譽受到詆毀，退單退訂大面積發生。

據麗江市古城區旅拍行業協會調查，截至12月，因不實避雷帖企業退訂逾100萬元，間接損失超500萬元。

周三（12月24日），麗江市古城區旅拍行業協會監事長于濤表示，小紅書對大量不實避雷帖監管缺位，導致行業企業遭遇重大經濟損失。目前，協會已聘請律師，將以集體訴訟形式起訴小紅書平台，核心訴求包括要求公開道歉、履行審核責任、建立專項溝通機制等。

麗江景色。（網上圖片）

麗江景色。（網上圖片）

于濤介紹，小紅書平台上的不實避雷帖主要分為四類，一是消費者因個人原因違約後，以家人亡故、懷孕等非不可抗力為由要求退還定金遭拒，便發布避雷帖；二是消費者在拍攝、妝造環節簽字確認滿意後，因衝動消費新增精修照片後悔，為退相關費用惡意抹黑商家；三是產品交付並使用後，以「看着不滿意」為由要求退全款，否則便發布避雷帖；四是部分消費者無任何合理依據，僅因看到平台上他人通過發避雷帖成功退款，便跟風發布要求商家退款。

于濤說，「部分消費者為達到目的，隨意發帖避雷，倒逼商家退款。這些不實帖子嚴重違背契約精神，損害了企業的合法權益。」企業曾多次向小紅書平台提交消費者簽字「確認滿意」的記錄、聊天截圖等證據，申請刪除不實避雷帖，但均被平台以「證據不足」為由駁回，導致當地旅拍、婚拍企業普遍遭遇此類損失。

于濤續指，周二（12月23日），小紅書方面曾通過麗江文旅局與相關企業建立溝通群組，提出將逐條核對不實避雷帖。但協會及企業方認為，該方案無法彌補已造成的經濟損失，且態度缺乏誠意，因此拒絕協商並決定起訴。

于濤表示，今次集體訴訟的核心訴求主要有三個，要求小紅書平台就監管缺位公開道歉；及時履行內容審核義務，刪除、封禁發布不實避雷帖的帳號；與企業高層建立直接對接的溝通與處理機制，從根源上杜絕此類問題。

麗江一景。（中國新聞網）

小紅書。（視覺中國）

對此，小紅書方面回應，小紅書一直以來鼓勵真誠、真實的經驗分享，持續治理虛構個人經歷、誇大不實等違規內容。目前，平台設有多個受理舉報及侵權的公開渠道，商家可以對存在爭議的筆記內容進行舉報並提交證據材料，後續會有平台工作人員進行審核。若確認內容存在違規行為，平台會盡快處理。

小紅書還稱，「若名譽權侵權或詆毀商譽，被侵權方需要提供證明相反事實的證據材料、侮辱內容的截圖及書面說明、內容存在惡意的證據材料、損害結果的證據材料及其他必要相關佐證。」

另有接近小紅書的第三方人士表示，根據目前所獲線索，暫未發現消費者發布的相關內容中存在虛構個人經歷等違規情況，有更多線索後會持續進行研判及回查。