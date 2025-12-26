62歲女子宣布懷二胎6個月　去年初痛失獨子：他又回來了

吉林一名62歲女子去年失去獨子，近日，她在社交媒體公開已懷孕6個月的消息，並稱「失去的兒子又回來了」，引發廣泛關注。



62歲女子公開已懷孕6個月的消息。（網上圖片）

據該女子社交媒體顯示，她去年1月失去獨子，最近，她公開宣布已懷二胎6個月，每天更新產檢日常，還稱這是「失去的兒子又回來了。」

網民熱議：

「百年之後，以後誰來養這個孩子呢？」

「這個年紀選擇生孩子，生下來身體損耗很大。」

「這娃開局選的超困難模式，將來咋樣全靠自己了。」

「我39感覺自己年齡太大了，一胎都不敢要了，這位阿姨真有勇氣。」

「失去孩子太痛苦了吧，甚至覺得活不下去。這樣或許可以緩解她的痛苦。」



據了解，臨床大於等於35周歲的孕婦稱為高齡孕產婦，南方醫科大學第三附屬醫院產科主任萬波介紹，高齡孕產婦在孕前、分娩期和產後的危險因素較多，容易合並孕期並發癥和分娩期併發症，如胎膜破裂、早產、胎兒生長受限、巨大兒等，會威脅孕婦和胎兒的生命安全。

萬波強調，高齡孕產婦在分娩過程中子宮的收縮力差，容易併發出血多、宮縮乏力、產程延長、產程停滯等，羊水栓塞的發病率也會增加。產後還容易形成產時和產後的出血較多，臨床稱為產後出血與產前出血，會嚴重影響孕產婦和嬰兒的生命安全。