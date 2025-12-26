在日中國旅遊業者陷困境　民宿老闆娘：中國遊客不願支付取消費用

中日關係低迷之際，據日媒近日報道，隨著中國政府呼籲民眾謹慎前往日本，專門為中國遊客提供服務的相關旅遊業者陷入了困境。



《日經中文網》25日的報道指出，中國政府在11月14日呼籲國民謹慎前往日本，被視為針對日本首相高市早苗在國會上針對「台灣有事」的表態的反制措施，中方認為該發言涉及干涉內政。

圖為2025年10月20日，日本東京，圖為高市早苗步入會議室。（Reuters）

報道提到，中國遊客在赴日外國遊客中佔有最大比例，許多由中國人經營的企業正在為中國遊客提供包括住宿、交通、娛樂和餐飲在內的一條龍服務，並且這一產業持續增長。這些商業交易通常提供中文服務，大部分支付則通過中國的線上支付平台進行。

儘管沒有官方數據來表示一條龍產業的具體規模，有中國市場分析師根據中國遊客在日本的平均消費和近期衝突由此帶來的潛在旅遊損失預測，認為其年均消費可能超過1兆日圓並不令人驚訝。

2025年8月17日，日本東京，民眾穿過澀谷的十字路口，這是東京最知名的景點之一。無數電影、雜誌和博客都曾紀錄過這道街景。澀谷十字路口最繁忙的時候，據報每兩分鐘就會有1000到2500人穿過這裏。（Getty）

然而，報道指出，由於中日對立的持續，該產業的相關服務出現了大量取消情況，這使得市場活動萎縮。

報道還引述經營三家民宿的中國女性業者表示，在11月14日之前，其在東京的民宿每天都客滿，但到了12月幾乎所有預訂都被取消，而且中國遊客不願意支付取消費用。她坦言，無法簡單地告訴遊客「日本很安全，請來吧」，同時也不好批評中國政府。

這位業者是眾多在日中國商家之一，為中國遊客提供各種服務，包括小旅行社、司機、導遊、中餐館及和服租賃等，這類商業在日本隨處可見。這是日本旅遊產業中一個鮮有掌握實際情況的領域，許多商家主要依賴中國的線上服務運營，部分甚至缺乏必要的日本政府許可。