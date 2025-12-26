美對台售111億美元武器　專家：軍售力度越大　解放軍應戰力越強

美國早前宣布將向台灣出售高達逾111億美元的武器裝備，周五（26日），軍事專家對此表示，美國對台軍售力度越大，解放軍應戰能力越強。



美國政府於美東時間12月17日就台軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元（約864億港元）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。這是特朗普（Donald Trump）政府今年上任後第二度對台軍售。中國外交部回應稱，無論向台灣賣多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一也必將統一的歷史大勢，並強調中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，採取有力措施，捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉同謀。

這對解放軍在周邊的訓練行動提出了新的標準要求。軍事評論員杜文龍表示，像各種海馬斯與陸軍戰術導彈組合，將會讓解放軍防空反導作戰達到新高度，要針對陸軍戰術導彈的特徵，包括打擊效果打擊目標進行模擬。這樣的實戰能力又有了新的提高。另外，對無人機的防御行動、干擾行動、打擊行動也會成為重點。所以對台軍售，實際上對解放軍明確作戰目標、提高作戰能力提出了新的要求。今後，首先要了解對手的變化，這樣有針對性地採取各種作戰預案，可以高效應對各類變化。

軍事評論員杜文龍表示軍售力度越大，解放軍應戰力越強。（央視截圖）

此外，在火力打擊等各種戰訓演習方案上，將會根據目標的變化和作戰能力的發展，相對應地進行動態化的改善和調整。

杜文龍又表示，另外要加強戰備，在台海周邊，大陸方面戰略水平已經達到實戰狀態。下一步要針對台海戰略形勢的變化，要更有針對性，所以枕戈待旦、提高實戰能力，依然是在台海的核心訓練目的。他相信，解放軍能夠以高分數甚至滿分，完成各類任務。對台軍售雖然讓美國獲利，讓美國拋售大量垃圾裝備，但是對於台島兩岸形勢沒有決定性的變化，只會讓解放軍綜合作戰能力、在台島周邊的作戰能力得到巨大提高與發展。對台軍售的力度越強，解放軍應戰和應對的能力就更加強勁。