新一輪美台軍售再起　台灣買到的是安全還是時間？

美國政府於美東時間12月17日，就包含M109A7自走砲在內的8項對台軍售案完成知會國會程序，總金額逾111億美元，預計一個月後生效。台灣方面隨即表達感謝，並將此視為美國持續支持台灣防衛能力的具體展現。然而，若將這筆軍售放回中美台當前的整體結構中觀察，其真正意義，恐怕不在於武器本身，而在於它到底為台灣爭取了什麼？



從性質上看，這並不是一筆具備戰略突破意義的軍售。無論是M109A7自走砲、海馬士系統、反裝甲導彈，或是新納入的無人機裝備，其核心指向皆十分明確，即強化台灣地面部隊在遭遇登陸或實體入侵時的防衛能力。多宗分析指出，這類裝備難以改變台灣海峽整體軍事平衡，更不可能動搖北京在軍力上的結構性優勢。

菲律賓前海軍副司令、現任智庫研究員隆美爾．王（Rommel Ong）在台媒《中央社》的訪談中便直言，這批軍售「難以改變整體戰略格局」，但可在特定層面上發揮作用，尤其是在地面防衛與遲滯敵軍行動方面。換言之，這不是為台灣打造壓倒性優勢，而是補齊既有防衛體系中的某些缺口，使其在最壞情境下不至於過快崩解。（延伸閱讀：總額逾111億美元！特朗普政府今年上任後第二度對台軍售）

附件。



台灣對美採購的「海馬士」多管火箭系統已陸續交付。（美國陸軍網站）

這樣的定位，恰恰說明了美國對台軍售的制度性本質，它是一種高度程序化、去戲劇化的政策工具，運作於《台灣關係法》與中美關係可控競合的框架之內。對華府而言，這類軍售的目的並非升高衝突，而是延續一種「可管理的不穩定狀態」，既對台灣釋放支持訊號，又避免對北京構成不可逆的刺激。

北京對此的反應，亦呈現出高度模式化的特徵。外交部發言人郭嘉昆在12月18日的例行記者會上，以措辭強烈的語言抨擊美方「嚴重違反一個中國原則」，並警告這是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。這樣的表述並不新鮮，其政治功能更多在於重申立場、對內動員，而非預示即刻升級的行動。（延伸閱讀：美國對台軍售111億美元 外交部：美方以台制華絕對不會得逞）

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

值得注意的是，北京的論述同樣指向一個核心命題：這類軍售改變不了結局，只會「加速把台海推向兵凶戰危」。這種說法，表面上是對台灣的警告，實則也反映出一個現實判斷：軍售本身並非決定性變數，真正的關鍵是時間與趨勢。

也正是在這個「時間」的層次上，台灣面臨的問題逐漸浮現。近來，台灣內部的安全論述出現一個耐人尋味的轉變：戰爭風險不再只是模糊的未來可能，而是被不斷「年份化」、「倒數化」。諸如台灣政治大學成立兵推學院，將戰爭情境推演制度化、賴清德日前公開提及2027年作為北京完成「武統準備」的節點，更讓這個年份成為政策與輿論中的關鍵標記。（延伸閱讀：「2027武統年」不該是賴清德「本土化製造」的政治結果）

當風險被如此具體地標註，美國對台軍售的功能也隨之轉變，軍售不再被期待提供絕對安全，而是被視為為台灣爭取一段緩衝時間。在這段時間內，台灣「理論上」可以深化不對稱防衛、整合本土研發能力、強化後備與社會韌性，並在區域安全架構中尋求更穩固的位置。

菲律賓智庫研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）便指出，這次軍售符合台灣採取不對稱防衛的方向，而非試圖與中國大陸進行全面軍力對等競逐。這種思路，本質上承認了現實的不對稱，轉而試圖透過延遲、消耗與提高代價，來維持現狀。

12月16日，「福建艦」入列後首度航經台灣海峽。（台灣軍方）

然而，問題並不在於「時間是否有用」，而在於時間是否被用來處理結構性困境，或只是被消耗在一場不斷強化的倒數敘事之中。當2027年被反覆提及為關鍵節點，台灣社會是否仍保有將未來視為多重可能，而非單一路徑終點的想像空間，反而成為更深層的問題。（延伸閱讀：台海有戰事｜美國最大規模對台軍售沒有任何實質意義）

從美國的角度看，這一輪軍售亦只是「初步支持」，華府未來仍可能以階段化方式持續對台提供支持，以在兩岸之間維持微妙平衡。這種平衡意味著美國的支持存在，但天花板清晰可見，同時美國的投入持續，也始終會與更大的印太戰略綁定。

於此，回到最初問題的根本，台灣透過一筆筆軍售，買到的到底是安全，還是時間？更準確地說，台灣買到的「應當」是一段被允許思考、被允許延後決斷的時間。但這段時間，究竟是用來拓展選項，還是被壓縮為通往某個預設終點的倒數，才是決定這些軍售在歷史中的真正意義。