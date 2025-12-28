黃河古賢水利樞紐工程導流洞貫通　建成後將緩解｢地上懸河｣風險

《新華社》報道，12月28日，黃河古賢水利樞紐工程導流洞順利貫通，標誌工程取得首個階段性重大進展，為主體工程全面展開和後續河道截流創造了先決條件。該工程建成後，將有效緩解下游「地上懸河」風險，顯著提升防洪減災能力。



黃河古賢水利樞紐工程導流洞貫通。（新華社）

黃河古賢水利樞紐工程建設工人在黃河右岸實施場坪爆破。（新華社）

古賢水利樞紐工程是黃河水沙調控體系的關鍵性工程，建成後將形成42.8億立方米的調節庫容，年均發電量可達28.7億千瓦時，同時為山西、陝西兩省提供146萬畝農田灌溉用水。工程通過科學調度黃河水沙關係，將有效緩解下游「地上懸河」風險，顯著提升防洪減災能力。

據復旦大學張偉然教授介紹，黃河自桃花峪以下為其下游，長768公里。這一河段遊蕩於平原地帶，河道寬闊平坦，水流紆緩，長期淤積的泥沙使河床高於兩岸平地，成為舉世聞名的「懸河」，或稱「地上河」。

懸河示意圖。（中國歷史研究院）

據報道，導流洞是古賢水利樞紐工程建設的「咽喉要道」，是在主壩修建期為奔騰的黃河水開闢的一條「臨時通道」，其斷面足以容納四層樓高的空間。

山西省水利廳相關負責人表示，古賢水利樞紐工程是黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略確立的重大工程項目，是保護治理黃河、保障黃河長久安瀾的標誌性重大工程。建成後將承擔防洪減淤、水資源調蓄、供水、灌溉、發電等重要功能，並為下游補水和增加河道外用水創造條件。