台灣宜蘭7級地震｜多地網民疑拍到清晰「地震光」：光從下面出現
昨日（27）晚11點05分，台灣宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，發生黎克特制7級地震，地震深度72.8公里，宜蘭、新北市、台北市、基隆、花蓮、桃園等地震度都來到4級，激烈搖晃嚇壞不少民眾。然而，一名網友在社交媒體透露，家中監視器疑似拍到「地震光」，在網上引發討論。
蘆洲住家監視器拍到地震前空中閃光
昨日晚間台灣東部海域發生規模7級有感地震，瞬間警報大響，全台22縣市有感，社交媒體上也流傳許多民眾因劇烈搖晃驚慌失措的反應。不過有名住在新北蘆洲的網友，分享家中監視器畫面，在強震發生當下，天空突然出現一道閃光，接著便開始發生地震，監視器也收錄到物品震動發出的聲響。👇👇👇
他在內文寫下：
打了個雷馬上就大地震了。
對此，有不少人推測這道閃光是地震光：
「地震光被你拍到了」
「應該是地光，921強到震完一分鐘，都會出現閃光，都在山的稜線後方，看不出光源」
「地光不是雷」
「哇剛好拍到有閃光欸，下一秒馬上地震」
而原帖也在底下留言補充回覆：「現在看起來好像真的是，光是從下面出現的」。
北投民眾也錄到閃光
事實上，也有其他民眾捕捉到地震發生時天空突然出現閃光的畫面，從FB專頁「我是北投人」分享的台北市北投監視器畫面可見，強震發生當下，左上角的天空閃過一道清晰的白色光芒。👇👇👇
對此，不少網友紛紛留言表示驚訝，不過也有人解釋，那只是電力設備發出的電光，並非地震光。
