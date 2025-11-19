新華社：高市最終目的是要突破和平憲法　將戰爭怪獸釋放出來

針對日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，新華社11月19日再度發表評論文章，指高市之舉並非孤立的個人行為，其背後是日本國內一股企圖為軍國主義招魂、徹底擺脫戰後體制束縛的右翼逆流；他們刻意渲染危機，不惜將日本民眾綁上以鄰為壑的戰車，其最終目的，就是要突破和平憲法，將戰爭怪獸釋放出來。



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

新華社題為〈高市開歷史倒車必將失敗〉的文章稱，高市近期在國會發表的涉台謬論，絕非簡單的「口誤」或「失態」，而是一場以國家前途和地區和平為籌碼，妄圖打開潘多拉魔盒的政治豪賭。這不僅是對日本和平憲法的公然背叛，更是對中國內政的粗暴干涉和對戰後國際秩序的蓄意挑釁。殷鑒不遠，高市開歷史倒車，必將走向失敗的結局。

文章稱，高市之舉並非孤立的個人行為，其背後是日本國內一股企圖為軍國主義招魂、徹底擺脫戰後體制束縛的右翼逆流。高市早苗之流心心念念的，絕非守護日本民眾的和平安寧，而是以「外部威脅」為藉口，為修改和平憲法、實現所謂軍隊「正常化」、重走「軍事大國」的老路掃清障礙，台灣問題只是他們撬動這個危險議程的支點之一。他們刻意渲染危機，不惜將日本民眾綁上以鄰為壑的戰車，其最終目的，就是要突破和平憲法，將戰爭怪獸釋放出來。

文章稱，高市及其代表的右翼勢力對戰爭的殘酷選擇性遺忘，妄圖通過玩火來攫取政治私利。但他們必須明白，今天的中國早已不是百年前的中國，今天的世界格局也早已不同往日。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線。任何試圖干涉中國內政、阻撓中國統一大業的行徑，都必將遭到迎頭痛擊。

文章最後嚴肅敦促高市早苗及其政府，深刻反省歷史，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠，執意要與14億多中國人民為敵，那麼等待它的，必將是比80年前更為徹底的失敗。