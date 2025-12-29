遼寧飯店22死大火　顧客煙蒂引燃包裝紙箱釀禍　多人被追責

2025年4月29日，遼寧省遼陽市白塔區三里廚娘飯店發生火災，事故造成22人死亡、3人受傷。12月28日，該火災事故調查報告向社會公布，報告顯示，該事故直接原因是飯店顧客王慧丟棄的未熄滅煙蒂，通過排風道滾入檢修口，引燃堆放的包裝紙箱等垃圾，最後蔓延成災。



此外，調查報告建議對三里廚娘飯店經營者等8人移送司法機關，遼寧省紀委監委對重大火災事故中負有責任的40名公職人員進行嚴肅追責問責。



火災現場。（影片截圖）

2025年4月29日，遼寧省遼陽市白塔區三里廚娘飯店發生重大火災事故，造成22人死亡、3人受傷，直接經濟損失2536.39萬元（人民幣）。事故發生後，遼寧省政府成立事故調查組，依法依規開展事故調查工作。國務院安委會對事故查處實行掛牌督辦。

調查報告顯示，此次火災直接原因是飯店顧客王慧丟棄的未熄滅煙蒂，在風勢作用下通過緊貼外牆設置的鋁塑板排風道下方縫隙滾入檢修口，引燃內部堆放的包裝紙箱等垃圾，導致飯店外立面裝飾裝修使用的鋁塑板和建築外牆聚苯乙烯保溫板快速燃燒蔓延成災。

調查認定，遼寧遼陽白塔區三里廚娘飯店重大火災事故是一起因飯店主體責任不落實，違法改造擴建外立面且大量使用以普通塑膠為芯材的鋁塑板，違規在門外排風道下方檢修口內堆放可燃垃圾，顧客隨意丟棄煙蒂，外牆保溫材料以次充好，消防設施損壞未及時修復，初起火災處置不力，屬地有關部門及黨委、政府履職不到位而導致的重大生產安全責任事故。

針對事故中暴露的問題，事故調查組總結了多方面教訓：屬地黨委政府和有關部門吸取事故教訓不深刻，防範化解重大安全風險的意識能力不足；生產經營單位安全生產主體責任不落實，只顧發展、不管安全，最終隱患演變成事故；住建、自然資源、商務、消防等部門不同程度存在監管範圍「自我設限」「只管合法、不管非法」等問題。

此外，調查報告建議對三里廚娘飯店經營者等8人移送司法機關。遼寧省紀委監委也同步成立火災事故追責問責審查調查組，依規依紀依法對重大火災事故中負有責任的40名公職人員進行嚴肅追責問責。