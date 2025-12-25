2025大事回顧．突發｜從貨機失事到世紀火災　毋忘災禍帶來的警示

【2025年／大事回顧／突發新聞】聖誕鐘聲響起，還有一星期2025年便要結束。這一年大埔宏福苑發生五級大火，震憾人心。死傷者家屬及倖存災民遭逢劫難，全港巿民也莫不感到震驚哀慟，同悲同哭。我們回顧2025年的重要突發新聞，了解小城大事。期望汲取教訓，竭力改善，走出蔭霾，邁步向前。



大埔宏福苑五級大火，造成161死亡79人受傷，包括一名消防員殉職，是繼1948年西環永安公司倉庫176死大火後，本港第二嚴重火警。數以千計家庭還要面對居住、索償等問題，前路茫茫。也許焚燒只是表像，制度缺失才是根源，封窗易燃發泡膠、棚網物料不防火、走火後樓梯窗戶以開洞木板做「生口」、報告造假、大維修工程爭議等等，原來都非一朝一夕。

11月26日宏福苑五級大火，71歲黃伯在災場悲痛吶喊，他的妻子仍在火場，最終不幸離世。黃伯兒子事後接受訪問，指父親早已察覺發泡膠有危險，私下更換防火物料，但無法阻止悲劇。（Tyrone Siu / 路透社）

11月26日下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆一至二樓棚架首先起火，消防員到場灌救，至下午6時22分升為五級。現場火勢迅速蔓延，先由下而上，整幢宏昌閣瞬間陷入火海，及後火舌隨風吹散，連環殃及旁邊另外6幢大廈（宏志閣除外），屋苑在一夜間變成煉獄。大火歷時逾43小時，最終於11月28日上午10時18分被救熄。

火警導致161人死亡79人受傷，災場滿目瘡痍，部份死者遺骸殘缺，警方災難遇害者辨認組（DVIU）到場搜證及處理遺體，有家屬要進行採樣DNA，以確定死者身份。火警起因至今未明，不過有宏福苑居民在大火前的維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙，令人關注工地吸煙的安全隱患，陸續有地盤推行禁煙措施，甚至有工人因吸煙被解僱。

有宏福苑居民在大火前的大維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙。（Threads @jackyyy0728）

政府隨即為受災居民安排臨時居所及發放應急錢、租金津貼等，惟永久安置安排暫未有方案，災民前路茫茫。而且災民人數眾多，難以盡如人意，有災民反映支援上的各種亂象，包括要頻撲到各處辦領取應急錢的手續、過渡屋等臨時居所位置偏遠不便上班返學、「一戶一社工」安排混亂、甚至有災民搬遷時不得帶走入住過渡房屋獲捐贈的家電等等。

另一邊廂，火警後警方、廉政公署分別拘捕維修工程承辦商、顧問公司、消防裝置承辦商、業主立案法團新舊主席等人，其中16人涉嫌誤殺、14人涉謙貪污、6人涉嫌以虛假陳述向消防處訛稱在工程期間不會關掉警鐘。部分人被警方及廉署重覆拘捕。

這個涉及3.3億元方案的屋苑大維修，8座共1,984戶，每戶繳交16至18萬元維修費，未料竟是一場噩夢的開始。其中令火災迅速蔓延和擴大的發泡膠，原來宏福苑居民早於去年7月至9月已多次質疑，要求更換發泡膠卻遭承建商反咬要求賠償；房屋署獨立審查組巡查過地盤無提出過質疑，最終居民無法阻止被極度易燃的發泡膠包圍。

行政長官李家超已委任法官陸啟康任「獨立委員會」主席，兩成員包括陳健波、歐陽伯權，委員會工作包括調查起火及火勢迅速蔓延的成因、檢視大型樓宇維修工程的安排、檢視現行法律規管及懲罰是否足夠，並向政府提出建議，需在9個月內完成報告。然而，圍標問題、監管粗疏、層層造假等等的禍端又是否可以抽出，仍是未知之數。

中環華懋大廈棚架起火

機會不是沒有，宏福苑五級火前一個月，中環華懋大廈棚架起火，火勢迅速蔓延，火龍直竄上半空，幾乎是宏福苑火警的「預演」。

一名男子由救護車送院。（資料圖片）

10月18日下午4時24分，中環干諾道中34-37號華懋大廈後巷有棚架起火，濃煙直沖上半空。火警其後升為三級，整幅棚架陷入火海，火舌波及毗鄰大廈及地面車輛；火警最終於晚上9時13分撲熄，共3男1女送院。

屋宇署事後稱，大廈外牆正透過「小型工程監管制度」進行外牆及空調機支架的修葺工程，又指事故後署方會抽查涉事棚架所採用的保護網是否合規。

中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）

啟德地盤冧棚11人受傷

宏福苑大火涉及棚架起火，竹棚的安全性一度成為討論焦點，政府曾稱會商討如何推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖，但其後引發爭議，質疑竹棚並非火警肇因，政府事後再稱不會一刀切竹棚，轉用金屬棚應有時間表。

事實上，社會上早有以金屬棚取替竹棚的討論。今年初啟德新發展區新急症室醫院地盤冧棚，釀成11人受傷。當時工業傷亡權益會（工權會）就提出竹棚的問題，認為發展商及業主應引入使用金屬棚架，避免嚴重意外發生。但香港竹棚業持續發展關注組認為，事故背後原因在於地盤安全管理問題，例如有其他工種的工人，貪方便私下拆除連牆器，又強調有心破壞連牆器的話，竹棚不比金屬棚輕易。

1 月13日，啟德地盤一幅20米乘60米的巨型棚架倒塌，釀成11人受傷。（讀者提供）

1月13日下午約3時59分，承昌道啟德新急症醫院B地盤D座，一幅面積約20乘60米的巨型棚架倒塌。其間有人「大字形」倒臥棚上，有人冒險在墮棚上步行逃走，消防員要由建築物內縋繩而下營救。事件中共11人受傷送院，其中1人危殆。事後勞工處發出6張「暫時停工通知書」，勒令停止有關棚架的工作。

啟德承昌道醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，其中一人被困在棚架上（紅圈示），消防員縋繩施救。（讀者提供）

一名繫有安全繩的女工人被夾於多條棚竹之間，其粉紅色頭盔亦甩脫。（讀者提供圖片）

輕視颱風威力 一家四口柴灣觀浪 3人墮海險死

根據天文台資料，2025年是破紀錄的風季，天文台共發出12個熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來，年內「掛波」次數的最高紀錄。其中7月20日韋帕及9月24日樺加沙，天文台分別發出十號颶風信號，平了1964年需要於同年兩度發出十號風球的紀錄。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺。（Threads @amberleehk）

9月23日樺加沙襲港，天文台已發出8號烈風或暴風信號，下午3時25分，柴灣嘉業街60號對開有一家四口觀浪，38歲姓李女子與其5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄丈夫立即跳海救人，3人隨後由附近船家和趕至的消防救起，母親與兒子一度昏迷；一同觀浪的9歲女兒無恙。

3人留院治理一段時間，其後相繼出院，據了解事件中並無人被捕。警方多番呼籲市民，颱風或暴雨期間切勿外出追風逐浪，危害自身安全。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。據了解，當時一家人在防波堤石堆上（紅圈示）觀浪。

此外樺加沙威力驚人，將軍澳湧起大浪，越過海濱、衝破玻璃門，湧入餐廳淹浸內部；餐廳內的擺設在巨浪衝激下隨水漂浮。

香港仔富麗敦海洋公園酒店有巨浪湧入酒店大堂，衝爛落地玻璃門，淹浸大堂。幸事件中沒有人受傷，但酒店大堂及門外車路一片泥濘，多塊玻璃粉碎。

今年本港航空史上發生罕見事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落後突然衝出跑道，衝破圍欄，撞到機場保安公司一輛巡邏車，導致車上兩人喪生。事故原因仍在調查中，重點聚焦在為何其中一個引擎推力桿處於全推力位置，是否涉及人為疏忽。

2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。（資料圖片/黃學潤攝）

事發於10月20日凌晨3時52分，一架由杜拜抵港的貨機，降落機場北跑道後突然左轉衝出跑道，衝破圍欄，撞到機場保安公司一輛巡邏車，貨機及巡邏車同告墮海，巡邏車上的司機（41歲）和乘客（30歲）喪生。

涉事貨機屬阿聯酋航空貨運航班（航班編號為UAE9788/EK9788），由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，事故中他們送院檢查後無恙。

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

機尾斷裂的位置所見，有喉管、電線、鐵枝及板塊垂落，機艙內部一片狼藉。（資料圖片/黃學潤攝）

事故後廣州打撈隊來港，打撈船「南天翔」及「南天鵬」協助將貨機殘骸吊起。民航意外調查機構上月中（11月18日）發表初步調查報告，運輸及物流局稱，調查重點將聚焦在為何4號發動機（引擎）推力桿處於全推力位置。

特首李家超曾經提及，貨機上4名機組人員要留港調查，並指若發現有人違法，會追究法律責任。

（01製圖）

根據運輸署統計數字，今年1至9月全港共發生12,782宗交通意外，當中62宗為致命車禍。遵守交通規則是減少交通意外發生的頭號法則，而發生意外後亦要謹慎處理，避免釀成更嚴重的事故。

休班關員攔截電單車 鐵騎士撞柱身亡

1月3日下午5時46分，一輛姓黃男子（27歲）駕駛電單車被警察電單車追截，駛至九龍灣宏基街中央郵件中心對開，被一名休班男海關站在路中心「攔截」，雙方發生擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；休班關員則受輕傷送院。

1月3日，九龍灣宏基街電單車失事，鐵騎士當場死亡。（資料圖片／梁偉權攝）

+ 9

事發當日網上有車CAM影片流傳，可見該輛電單車沿路飛馳，休班關員站在馬路中心，如「守龍門」般試圖阻截；但電單車沒有減速，直接衝向該男子，他向左閃避，但手被電單車撞中，整個人凌空飛了起來並在地上打滾，他沒有大礙，自行站起返回行人路。而電單車隨後失控，向左翻側滑行約十米撞樹，傳出巨響。

休班關員曾涉嫌干預汽車被捕，事隔半年，警方於8月尾回覆查詢時稱，經進一步調查及徵詢法律意見後，獲律政司通知不會就此案展開刑事檢控程序，41歲休班海關關員已獲無條件釋放。警方亦已向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

港深西部公路城巴撞壞車後衝行 交通警翻欄跳橋保命

6月6日下午5時24分，一輛B3路線城巴在港深西部公路慢線發生故障，一輛警車停在上址指揮交通，期間另一輛B3X線城巴駛至，收掣不及撞向警車再波及的士，造成10人受傷。其中一名31歲隸屬新界北交通管制組的警員，因閃避B3X城巴的追撞，跳落10米深橋底，一度傷重危殆，留醫超過一個月才好轉；巴士車長涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」被捕。

由車CAM可見，故障城巴停在左二線，警車停在後方約10米處，警車後放置了至少2個雪糕筒。其後，涉事B3X城巴沿同一行車線，從後方駛至，先掃跌雪糕筒，再直撞警車車尾。其時兩名交通警員剛從故障城巴落客位下車，疑聽到巨響，分頭逃走躲避，一人跑向路肩，另一警往前方逃走。詎料B3X未有停下，直衝往路肩，千鈞一發之際，交通警跑前翻過欄杆跳橋保命。

事發時交通警剛好走向路肩，疑欲到安全位置觀察後方情況，詎料城巴竟向他直衝。(影片頻道「沿圖有理」提供)

+ 1

過去一年本港發生多宗命案，犯案動機不一，或是感情瓜葛，或是錢銀糾紛，最令人婉惜是受病患困擾所致的倫常命案，當中有年幼子女慘被殺害。

私煙拆家遭襲擊致死 警累計拉15人

8月25日凌晨約1時，51歲姓曾的私煙拆家，乘七人車離開新生村住所，但被兩車前後攔截。他下車逃跑，卻被兩車約10名男子截停，被人用刀從後襲擊。事主頭破血流，被押上七人車帶走，最後被棄屍亦園路一橋底。

警方先後拘捕15人，涉嫌謀殺及協助罪犯等，其中9人已被落案起訴。警方調查指，犯案動機涉及非法活動的金錢糾紛，私煙是調查方向之一，有人安排兇徒向事主追討，其間有人用刀襲擊他致死，棄屍在亦園路。

火炭52歲黑幫男「蛤蟆東」遭斬殺 10人被捕

涉及黑社會瓜葛引發的殺人命案不僅一宗。今年3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，在火炭穗禾路遭人狂斬多刀身亡，兇徒登車逃去。據了解，死者曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。涉案人士事後分別潛逃泰國或內地，先後落網，案件至今有10人被捕，其中6人被落案起訴。

49歲越南女子遭同鄉肢解 疑犯潛逃

49歲越南女子梁思芯（Lisa），今年6月21日離開旺角水渠道住所後失蹤，家人報警及在網上發帖找尋。警方經調查發現她隨一名男子登上長沙灣青山道唐樓單位後再沒有現身，而一名男子其後多次拿住多袋重物，棄置到後巷及街道不同的垃圾桶，單位內有Lisa的血迹，相信她已遭殺害及肢解。死者的親友指，懷疑Lisa因金錢問題被殺害。

越南籍男疑犯的身影，閉路電視拍攝到他挽着多袋膠袋離開青山道單位。（資料圖片/蔡正邦攝）

警方將案件列謀殺，追緝潛逃離港的越南籍男疑兇。疑兇的25歲女友涉嫌協助他乘船到內地，被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。案發後警方曾經在屯門稔灣堆填區展開搜索，又派「水鬼隊」到大角咀海輝道、馬灣及欣澳對出海面搜索，但始終沒有找到遺體。

《香港01》記者於12月中旬致電Lisa的胞妹，她坦言案情沒有任何進展，疑兇逍遙法外，其女友持續保釋候查，Lisa的遺體無法尋回。

失蹤者一眾家屬親友，事後神色哀傷到達案發現場，手捧失蹤者大頭照進行拜祭。（資料圖片/林振華攝）

49歲持身份證越南籍女子失蹤，警方懷疑她已遭謀殺。警方曾到屯門稔灣堆填區蒐證，但沒找到遺體。（資料圖片/蔡正邦攝）

荃灣悅來酒店4死倫常命案 專家籲持續兩周情緒低落應求助

7月27日荃灣悅來酒店發生倫常命案，姓紀的海關前督察（37歲）在社交平台留下遺書後，用刀殺死妻子及兩名兒子後墮樓身亡。

凌晨4時45分，警方接報一名男子由悅來酒店高處墮下昏迷，受傷倒卧關門口街對開。事主被送往仁濟醫院搶救不治。警方隨後到其入住的酒店套房，發現房間反鎖，要剪斷防盜鏈進入，房間窗簾染血，大廳梳化有染血廚刀。男死者的妻子（36歲）倒臥大廳，兩名6歲和3歲兒子分別兩間睡房的牀上，3人頸部均有致命刀傷，現場證實死亡。

酒店中層一個窗戶敞開，白色窗簾及外牆染有血迹。（資料圖片/馬耀文攝）

警方調查指死者沒有財政壓力，亦沒有工作問題，相信他深受情緒病困擾而釀成悲劇。據了解一家四口原訂8月移民英國，男子疑受抑鬱症及情緒病困擾多時，導致這次家庭悲劇。

輔導心理學家解釋，當抑鬱、焦慮等情緒，嚴重至令人無法正常生活時，可界定為情緒疾病。若發現自己兩至四星期持續情緒低落、失去動力，便是重要的警號，宜盡早尋求專業支援，莫諱疾忌醫。

