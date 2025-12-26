宏福苑火災一個月｜李家超感謝各地及各界支援：繼續堅毅面對挑戰

今日（12月26日）是聖誕節「拆禮物日」，亦是大埔宏福苑五級火災發生一個月，特區政府發文感謝內地各省市政府、海外各地政府、外交使團、國際組織、駐港總領事館、名譽領事館和官方認許機構等，透過不同渠道對受火災影響人士的慰問和支援，同時感謝香港社會各界熱心投入災後援助並大力捐助。



宏福苑大火一個月，陸續有市民前來獻花。（黃學潤攝）

李家超：跨地域關懷體現無私互助精神

行政長官李家超代表特區政府和全港市民，對來自內地和世界各地的慰問、關心與援助，致以至誠謝意。李家超指出，火災無情，人間有愛，這些跨越地域的關懷，體現了「一方有難、八方支援」的團結力量與無私互助精神。他又表示，特區政府會繼續以堅毅精神與愛心面對挑戰，化悲傷為力量，協助受影響人士盡快恢復正常生活。

「大埔宏福苑援助基金」有41億累積捐款，已用12億元。（資料圖片）

感謝香港社會各界積極參與善後支援

李家超亦感謝香港社會各界熱心捐獻，並在住宿、醫療、精神健康、金融、交通等多方面積極參與善後支援，為災後重建及社會復原貢獻重要的物資和支持。

特區政府表示，將繼續凝聚各界力量，以堅定決心與行動，帶領社區復原、推動改革，共同建設更安全更美好香港。