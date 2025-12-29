圍台軍演｜大陸海警3面進逼 封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4個港口
撰文：許祺安
今日（29日）上午，解放軍東部戰區展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。同時，福建海警組織艦艇編隊在台島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域開展綜合執法巡查。官媒《環球時報》報道指出，大陸海警多艘艦船抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個港口。
中國海警局與《環球時報》發布此次執法巡查主題海報「巡控」，強調「縱深執法一體管控、圍島鎖台越勒越緊」。
《環球時報》報道指出，「巡控台海」海報中多個大陸海警艦艇編隊從台島北部、台島西南、以及台島以東三個方向近距離進逼台島，其中台島東部「重兵把守」，有多艘大陸海警艦船實施封控。這也與此次任務大陸海警的任務相對應。
《環球時報》報道，此次巡查執法行動中，大陸海警共出動多艘艦船，重點扼守台島北部、台島西南、以及台島以東三個方向海上通道，抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個方向港口碼頭。其中，台島以東集結多艘艦船，以遏止台獨勢力與外部勢力勾結尋求外援。
