圍台軍演│陸專家：展示｢開局即開打｣能力　可切斷台灣海上能源線

今日（29日），解放軍東部戰區開展「正義使命－2025」對台軍演，中國大陸將這次軍演定調為對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。中國國防大學教授孟祥青稱，此次演習展示了解放軍「開局即開打」的能力，一方是要懲戒台獨，另一方面是「遏美」，要切斷台灣的海上能源線。



另外，解放軍軍事科學院研究員付征南解讀今次軍演，稱美台不顧中方的一再警告，嚴重勾連，挑釁在先，解放軍採取必要行動可以說是合理合法的被動之舉。



近年圍台軍演範圍。（01製圖）

中國國防大學教授孟祥青。（央視截圖）

孟祥青：切斷台灣海上能源線 讓「台獨」跑不掉

對於今次解放軍演習劃分五個區域，國防大學教授孟祥青表示，代表解放軍艦機離台島越來越近，封控了位於基隆港外海及高雄和左營的海空域，切斷台灣的海上能源線。

孟祥青解釋，「那麽這兩個南、北兩個區域的劃分，表明了我們今天這樣一個封控全方位、無死角，可以說『台獨』的任何生命線，包括運輸線，都在封控範圍之內。一旦海上能源線被切斷，那麽它的經濟就會遭受致命打擊，它的能源就會被斷供」。

他又稱，台灣一直視台島東部是戰力保存區，一旦西部遭受打擊，就會將戰力轉移到東部，並且是爭取外援的最後防線，解放軍這次演習，針對性在東南方向劃分了區域。「等於是封控了這樣一個外援的這樣一個通道，讓你『台獨』分子跑不掉，讓外邊援助進不來。」

孟祥青強調，這次演習最突出的一個亮點就是30日將在台灣周邊展開實彈射擊，此舉釋放了三個信號：一是展示解放軍全時待戰、全時能戰，想什麼時候打就什麼時候打；二是展示解放軍隨時「由訓轉戰」的強大能力；三是實彈射擊就是「開局即開打」，是對台獨分裂勢力，也是對外部干涉勢力的一個強烈警告。

中國人民解放軍軍事科學院研究員付征南。（新聞專欄《玉淵譚天》截圖）

軍事專家付征南：面對美台三大挑釁 解放軍合理合法

對於「正義使命－2025」軍演，付征南稱，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，解放軍果斷採取必要行動，是合理合法的被迫之舉。

付征南解釋，美台互動主要可以概括為三個升級，一是「金額升級」，美國批准對台逾111億美元的軍售計劃；二是「性質升級」，過去美方賣給台灣的武器主要是防禦性，這次卻是進攻性武器；三是「體系升級」，這次台灣購買的武器包括「台灣戰術網絡暨部隊覺知應用套件」，使台軍作戰體系成為美軍作戰體系的一個自然延伸，也推高了中美直接衝突和正面衝突的風險。

付征南強調，「台獨」不管依靠什麼後台、購買什麼武器、披著什麼偽裝，都只有死路一條。

福建海警艦艇編隊環台島執法巡查。（中國海警）

中國海警局海報藏深意

此外，中國海警局稱，12月29日開始，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，這是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動。

中國海警局聯合環球時報發佈「巡控台海」海報。值得一提的是，海報中，大陸海警艦艇纜繩打出平節「鎖」牢台島，「彰顯『扼絞力量越勒越緊』的深意」。

此外，中國海警還發佈「環台島執法巡查示意圖」，以紅色纜繩代表路線。央視新聞將紅繩形容為兩岸同胞血脈相連，也是警示「台獨」的紅線。