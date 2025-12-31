廣電總局整改「AI魔改」影片：重點清理涉及四大名著、歷史等內容

現時使用人工智能（AI）創作的現象愈來愈普遍，但部分網絡賬號濫用AI工具，對經典影視、動畫片等內容進行顛覆性篡改、魔性解構與低俗化改編，引起爭議。為整治「AI魔改」影片傳播亂象，國家廣播電視總局宣布，自2026年1月1日起在全國範圍內開展為期一個月的專項治理。



當局指出，隨著生成式人工智能技術快速發展，部分網絡賬號濫用AI工具，對經典影視、動畫片等內容進行顛覆性篡改、魔性解構與低俗化改編，這些內容嚴重背離經典作品精神內核，擾亂網絡傳播秩序，助長侵權行為，危害行業發展，干擾未成年人形成正確文化認知和現實感知。

專項治理重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行「AI魔改」的下列影片：一是嚴重違背原作精神內核和角色形象，顛覆基本認知，解構普遍共識；二是內容渲染血腥暴力、獵奇低俗，宣揚錯誤價值觀，違背公序良俗；三是存在對中華文化挪用、篡改的突出問題，導致對真實歷史時空、中華文明標識產生明顯錯位認知，衝擊文化認同。專項治理同步清理將少年兒童所熟知、所喜愛的動畫形象進行改編生成的各類邪典動畫。

（廣電總局）

（微博）

專項治理要求網絡視聽平台落實主體責任，強化內容審核把關，堅決清理違規內容，處置亂象突出的賬號，扭轉「AI魔改」影片蔓延的不良態勢，為青少年健康成長營造良好網絡空間。

專項治理後，廣電總局將認真總結，進一步研究制定綜合治理舉措，健全工作機制，保持治理的常態化、長效化。