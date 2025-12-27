緩解AI搶「飯碗」焦慮？北京人社局：以AI替代崗位解僱員工屬違法

人工智能（AI）進入爆發性時代，在推動科技發展的同時，也使得愈來愈打工人憂慮自己「飯碗」終有一天被AI取代。不過北京市人力資源和社會保障局近日公布了一起典型的勞動人事爭議仲裁案例，認定企業因AI替代工作崗位而解僱員工屬於違法行為，為解決人工智能時代的勞動糾紛提供了參考。



據《北京日報》報道，北京人社局於12月26日揭示了2025年度勞動人事爭議仲裁的幾個典型案例。其中，一宗因AI替代崗位引發的糾紛仲裁明確指出，「AI替代崗位不等於合法解僱」，這為當前勞動糾紛的解決提供了重要依據。

案情中，劉某在某科技公司多年負責傳統的人工地圖數據採集業務。2024年年初，公司決定轉向AI主導的自動化數據採集，隨即撤銷了劉某所在部門及其對應的崗位。到2024年底，公司以「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」為由，解除與劉某的勞動合約。劉某認為公司的做法違法，遂向仲裁機構申請仲裁。

該案的重點在於，企業因引入AI技術而撤銷崗位是否構成中國《勞動合同法》中所指的「客觀情況發生重大變化」。

人工智能（AI）進入爆發性時代，在推動科技發展的同時，也使得愈來愈打工人憂慮自己「飯碗」終有一天被AI取代。（AI生成圖片）

仲裁委員會分析認為，「客觀情況發生重大變化」通常指自然災害等不可抗力，或法律、法規、政策變更引發的停產或轉產等情形，這些情況超出了企業常規經營決策和風險控制的範疇。

仲裁委員會認為，該科技公司引入AI技術是其為應對市場競爭而主動進行的技術革新，並不具備「客觀情況」所需的不可抗性和不可預見性。因此，公司以崗位被AI替代為由解除勞動合約，實際上是將正常的技術迭代風險推給員工。最終，仲裁委員會裁定該公司的行為屬於違法解除。

報道援引北京市勞動和社會保障法學會副會長、北京德恒律師事務所全球合夥人王建平的評論，指出該「典型案例」的指導意義相當重要，為處理新型勞動爭議提供了具體且可操作的指引。