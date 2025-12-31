除夕倒數｜中國多地臨時宣布取消煙花表演活動　網民反應兩極

2026跨年將至，中國包括山東、天津、河南和安徽等多地宣布臨時取消跨年夜活動，更管制熱點區域呼籲不聚集。有網民表示質疑，稱官方「一邊要促消費，一邊又不讓搞活動，那還怎麼提振消費？」，也有人支持，提出「中國人只過春節」。



江蘇省的蘇州中心商場13月20日宣布，31日當晚正常營業至10時，跨年倒數計時活動取消，商場外圍公共區域不舉辦相關跨年活動。安徽省合肥市今年也臨時取消淮河路步行街、駱崗公園跨年夜活動，2024年跨年這些熱門地點曾湧入數十萬人。安徽省宿州市則宣布，受到「不可抗力」影響，原定31日舉辦的「2026宿州跨年音樂狂歡夜」活動將取消。



圖為2025年除夕煙花匯演。（梁鵬威攝）

避免大型集會 官方指不可抗力因素無法如期舉辦

山西太原方特東方神畫主題樂園公告稱，由於不可抗力因素，12月31日至2026年1月3日夜場「煙花」環節取消，太原方特直播間主播透露，園區接到通知不允許燃放煙花。吉林長春青怡坊雲瑯藝術街區，亦因「不可抗力」且必須尊重的因素取消跨年煙花。

山東省青州市的泰華城則在12月29日宣布，近日收到相關部門下達的工作要求，為「切實保障顧客朋友12月31日跨年夜的安全與秩序，避免大規模聚集可能帶來的風險」，今年將不再舉辦室外跨年倒數計時活動。

惠州巽寮灣2026新年音樂嘉年華暨音樂美食+藝術光影秀。（南方日報）

另外，山東省濟南市唐冶中央公園的「星空音樂嘉年華」跨年夜活動，主辦單位也稱，因為「不可抗力」因素無法如期舉辦。

在天津市官方禁止全城放煙火下，今年泰達航母主題公園等地的跨年煙火秀喊停。與此同時，多個城市發布提醒，今年沒有組織任何形式的跨年夜活動，呼籲市民勿聚集。

廣州提醒勿攜帶無人機、氣球、天燈去珠江、東山口等地

廣州市公安局則發布提醒，12月31日當晚，廣州北京路、東山口、廣州塔、永慶坊、花城廣場及珠江兩岸周邊區域等公共場所，均沒有組織迎新年倒數等任何形式的大型群眾活動。呼籲市民勿攜帶無人機、氣球、天燈等易燃易爆物品進入上述區域。

廣州塔。（深圳生活圈提供）

河南省鄭州市鄭東新區25日發布提醒，千璽廣場、金融島、智慧島區域以及周邊商圈，今年不組織任何形式的官方新年倒數計時、跨年夜演藝等大型群眾活動；節日期間，公安、交管等部門將視情況對部分路段實施人流疏導或臨時交通管制措施。

香港因為大火停辦除夕煙花倒數

值得關注的是，上海市自從外灘2014年跨年夜發生踩踏事件，造成36人死亡、49人受傷後，官方此後停止舉辦跨年活動，跨年夜就部署大量警力管制交通與行人。今年上海依然沒有燈光秀和倒數計時活動，官方發布嚴格的人車管制措施。

而香港因為宏福苑大火社會氣氛哀傷，今年除夕倒數不設煙花匯演。旅遊發展局29日公布，跨年倒數活動由今年2025年12月31日晚上11時30分起，在中環遮打道行人專用區舉行，國際殿堂級組合Air Supply、本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）將會登場演唱。

回顧2025年除夕煙花匯演：