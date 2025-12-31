除夕倒數｜蘭桂坊協會指中環跨年活動牽人流　餐廳酒吧8至9成訂座

今日（31日）是2025年除夕，不少人計劃外出倒數慶祝。蘭桂坊協會總監張素媚在港台節目指，今年旅發局在中環遮打道行人專用區舉辦跨年倒數活動，有助帶動蘭桂坊人流，部份酒吧及餐廳訂座率達8至9成，有餐廳更已爆滿。聖誕方面，她指受北上消費及社會氣氛影響，蘭桂坊整體氣氛略遜以往。



蘭桂坊協會總監張素媚指，今年旅發局在遮打道行人專用區舉辦跨年倒數活動，有助帶動蘭桂坊人流。圖為今年平安夜蘭桂坊境況。（資料圖片/洪戩昊攝）

張素媚指，不少酒吧和餐廳今晚舉辦跨年倒數活動，邀請本港及海外知名唱片騎師表演。有酒吧及餐廳訂座率達8至9成，部分餐廳更已經爆滿，形容情況理想。她表示，近年内地及歐美旅客增加，帶動蘭桂坊人流。

聖誕方面，她指受北上消費潮和社會氣氛影響，今年蘭桂坊的氣氛和市道略差於以往，餐廳因此不敢在除夕太進取，亦有餐廳比疫情前推出更多優惠吸客。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，今年取消煙花匯演，影響尖沙咀靠海酒店以及海景餐廳的生意。（ 資料圖片/馮子健攝）

旅遊促進會總幹事崔定邦指，今年取消煙花匯演，影響尖沙咀靠海酒店以及海景餐廳的生意，但他表示，元旦節日期間酒店房價略高於平日，相信很多旅客仍選擇過夜，預計許多酒店今晚會爆滿。他指，中環跨年倒數活動有足夠號召力，加上明日起內地有連續3日公眾假期，相信今日傍晚起會陸續有內地客訪港。