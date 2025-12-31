訂派對房間除夕夜倒數疑遇騙案　女生付逾千元遭撻訂　多人稱中招

網上預訂派對房間，也要慎防詐騙？有女生於網上發文訴苦，她與朋友們付了2,000多元在網上預訂了1家派對房間，欲在除夕夜歡聚倒數，卻在12月30日收到店家訊息稱，派對房間所在的大廈需進行「緊急消防系統檢查」，場地須配合停業3天，女生大失所望，問網民如何處理及推薦代替場地。



帖文隨即引來網民留言直指該店家是詐騙犯，有另1名女生早前預訂同1家派對房間欲渡過平安夜，也收到類似的消防系統檢查訊息。樓主其後表示已報警及加入苦主群組，多人留言稱被同1店家詐騙逾千元，「詐騙嚟，我哋上個星期先中咗招，昆咗我個friend $3000訂」、「我早兩日中咗伏，都係呢間，收咗我$1042訂金」。



有女生於網上發文訴苦，她與朋友們付了2,000多元在網上預訂了1家派對房間，欲在除夕夜歡聚倒數，卻在12月30日收到店家訊息稱，派對房間所在的大廈需進行「緊急消防系統檢查」。（Threads@15a.yy）

該女生12月30日於Threads發文表示，「X街，我哋book咗31號倒數夜晚，畀咗2,000幾蚊訂，都係收到呢一個message。請問有冇人知道可以點樣處理，或者有冇人知道有冇第二啲代替嘅場地？」。

女生訂派對房間除夕夜倒數疑遇騙案

訊息對話截圖見到，店家聲稱「因為大廈臨時收到通知，需要進行緊急消防系統檢查，我哋場地必須配合停業3日，你嘅booking正好喺受影響日期內，我哋已經即刻為你準備咗兩個安排方案」，店家表示可選擇「優先改期」或「全額退款」。

有另1名女生早前預訂同1家派對房間欲渡過平安夜，也收到類似的消防系統檢查訊息。（Threads@palmok893）

店家：需進行緊急消防系統檢查

樓主引用另1則Threads帖文，有另1名女生早前預訂同1家派對房間欲渡過平安夜，也收到類似的消防系統檢查訊息。

有網民留言指出，「你應該中咗詐騙，試吓叫佢退款睇吓佢睬唔睬你？下次book場必須要店家提供BR（商業登記證）、CCTV，見係商業戶口先好入數」、「好似已經第三次見到呢段文字」、「邊有消防檢查除夕做㗎」、「依間嘢日日都呃緊人」。

網民表示，「依間嘢日日都呃緊人」。（Threads@palmok893）

另1名女生早前預訂同1家派對房間欲渡過平安夜，也疑遭詐騙。（Threads@palmok893）

多人聲稱被同1店家詐騙逾千元。（Threads@palmok893）

網民：依間嘢日日都呃緊人

另1名疑受騙女生也留言說，「建議搵咗第二個場先，之後去報案！錢就應該冇乜機會拎得返，你可以同警察講最近有好多苦主都去咗報警，睇吓佢哋會唔會認真啲去查，我依邊有個苦主群組，如果你想join可以dm我！」。

樓主其後透露，已就事件報警，亦已加入苦主群組，「如有同樣遭遇，想入苦主group可以DM@palmok893佢，我哋group內蒐集緊騙徒嘅所有資料」。

