除夕倒數｜蘭桂坊等中環多處下午已封路　西九文化區隨時封路改道

除夕跨年倒數活動多，警方今日（31日）宣布，為配合除夕跨年倒數活動，將於今日（12月31日）及明日（1月1日）兩日在港島及九龍實施人群管理措施和特別交通安排，籲市民及早規劃行程，並盡量使用公共交通服務。中環蘭桂坊一帶今午2時已有封路安排，介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街；蘭桂坊；榮華里；和安里；介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街及安蘭街禁止車輛駛入至明早5時。警方封路安排一文看清。



蘭桂坊除夕入唔入得車？

港島有什麼除夕封路安排？

港島：

蘭桂坊一帶封路安排

第一階段

下列道路於今日下午二時至明日上午五時禁止車輛駛入：

．介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街；

．蘭桂坊；

．榮華里；

．和安里；

．介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及

．安蘭街。

第二階段

視乎實際情況，下列道路或禁止車輛駛入，直至道路重開為止：

．花園道北行部分行車線；

．介乎花園道與砵典乍街的皇后大道中；

．銀行街；

．都爹利街；

．介乎下亞厘畢道與德輔道中的雪廠街；

．介乎花園道與雪廠街的下亞厘畢道西行；

．介乎皇后大道中與德輔道中的畢打街；

．介乎威靈頓街與皇后大道中的德己立街；

．介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；

．介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；

．介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；

．介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；及

．擺花街。

第三階段

視乎實際情況，下列道路或禁止車輛駛入，直至道路重開為止：

．介乎干諾道中與德輔道中的砵典乍街；

．介乎干諾道中與德輔道中的域多利皇后街；

．介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街；

．紅棉路往金鐘道的支路（專營巴士除外）；及

．亞畢諾道北行。

因應今晚聖若瑟堂彌撒後的人流情況，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線或會封閉，禁止車輛駛入。

遮打道有封路嗎？

遮打道一帶特別安排

封路

第一階段

下列道路由今日下午六時起禁止車輛駛入，直至道路重開為止：

．介乎畢打街與昃臣道的遮打道；及

．介乎干諾道中與德輔道中的雪廠街。

第二階段

下列道路由今晚八時三十分起禁止車輛駛入，直至道路重開為止：

．介乎干諾道中與遮打道的昃臣道；

．介乎干諾道中與遮打道的未命名道路；

．會所街；及

．介乎昃臣道與美利道的遮打道。

第三階段

第二階段封路實施後，視乎實際情況，下列道路或由今晚八時三十分起禁止車輛駛入，直至道路重開為止：

．愛丁堡廣場近天星碼頭停車場；

．介乎民耀街與耀星街的龍和道；

．介乎民耀街與干諾道中的康樂廣場；

．介乎畢打街與美利道的干諾道中；

．畢打街行車隧道；及

．琳寶徑。

第四階段

視乎實際情況，下列道路或由今晚十一時三十分起禁止車輛駛入，直至道路重開為止：

．介乎金融街與港景街的民耀街北行；及

．介乎金融街與康樂廣場的民耀街南行。

九龍

．視乎現場情況，警方或於短時間內在尖沙咀及西九文化區一帶實施人流管制和特別交通安排，包括封路和改道措施。

．警方預計屆時交通將會非常繁忙，呼籲駕駛人士保持忍讓，留意現場最新的改道措施，並遵從警務人員的指示。在上述範圍內違例停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。

第一階段封路安排

