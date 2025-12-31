C919首次實現廣州-長沙雙基地運行　國產大飛機規模化營運新突破

編號為B-658N的C919國產大飛機，周三（12月31日）上午降落在長沙黃花國際機場，正式入列中國南方航空（南航）湖南分公司。長沙成為繼北京、上海、廣州之後全國第四個執管C919的城市，標誌着C919首次實現廣州-長沙雙基地運行，國產大飛機規模化營運實現新突破。



C919首次實現廣州-長沙雙基地運行。（央視新聞）

據央視新聞報道，南航湖南分公司相關負責人介紹，計劃於2026年春運前引入第二架C919飛機，穩步拓展國產大飛機在湖南的營運規模。春運期間，C919將執飛長沙至廣州、北京、上海3條航線，其中長沙至北京每日執飛超3班，為旅客出行提供更豐富的國產機型選擇。

據了解，自2025年1月C919首次飛抵湖南以來，南航已在湖南執飛長沙—廣州、北京、西安、上海、海口、成都、三亞等共7條航線；截至12月31日，累計執飛航班超1400班、承運旅客超17萬人次，為此次雙基地運行提供了扎實的營運與保障基礎。

C919是中國首款按照國際通行適航標準自主研發、具有自主知識產權的噴氣式中程幹線客機。（Getty）

而至於雙基地運行，意味着C919飛機在廣州和長沙兩地均設有‌執管單位‌，並配置相應的‌維護保障資源‌，使飛機可在兩地之間靈活調度，執行航班任務，無需返回主基地即可完成維護和補給。‌通過雙基地運行，可提升飛機利用率、優化航線網絡覆蓋，並為後續擴展至更多城市奠定基礎。‌

資料顯示，C919是中國首款按照國際通行適航標準自主研發、具有自主知識產權的噴氣式中程幹線客機。