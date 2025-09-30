尼日利亞考慮為C919適航認證　或成中國商飛非洲橋頭堡

尼日利亞民航局局長克里斯．奧納．納喬莫（Chris Ona Najomo）近日在加拿大蒙特婁出席國際民航組織（ICAO）第42屆大會期間接受《路透社》訪問時表示，隨著尼日利亞航空公司不斷接收新飛機以擴充機隊，加上尼中關係持續升溫，該國正考慮為中國國產大飛機C919進行適航認證。



根據《路透社》9月28日報道，納喬莫指出，尼日利亞民航局正在研究為C919啟動長達數月的適航認證程序，使該機型能在國內航線投入運行。他同時提到，C919目前尚未取得西方監管機構的驗證。「我們正在研究這款飛機的認證問題。首先，這是我們必須著手的地方。」

尼日利亞民航局局長克里斯．奧納．納喬莫。（觀察者網）

內媒《觀察者網》報道介紹，早在2022年10月C919獲得中國民用航空局頒發的型號合格證後，尼日利亞航空部長就在當年的ICAO大會上透露，該國將考慮購買C919。本月尼方更表態，願意成為中國商飛打入非洲更廣闊市場的基地。

民航工作者張仲麟受訪時向《觀察者網》指出，適航認證本來就是主權國家民航監管機構的權力，只是大部分國家沒有能力獨立認證，因此通常承認歐美的程序，但「這不代表歐美的認證程序是『非認不可』」。他認為，尼日利亞此番表態意味可能考慮承認中國民航局的適航審定，未來甚至可能需要自行修訂法規。

《路透社》報道進一步稱，中國商飛已多次就C919與尼日利亞方面會談，並計劃在12月舉行的首屆尼日利亞國際航展上展示飛機，但尚未具體說明是哪一型號。納喬莫透露，中國商飛提出為尼日利亞航空公司提供維修和培訓支持，並探討「干租賃」安排，即出租飛機但不附帶機組人員。「我們只是告訴他們，如果他們能夠確保推進一個良好的‘干租賃’安排，那就更好了。」

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

尼日利亞方於2023年5月成立的航空公司NG Eagle首席執行官阿卜杜拉伊．艾哈邁德（Abdullahi Ahmed）則表示，公司有意擴充現有僅三架飛機的機隊，如果C919能獲適航認證並提供維修與培訓支持，他會予以考慮。

《路透社》報道同時提及，中國商飛仍面臨挑戰，C919與另一型號尚未獲西方監管機構的基準認證。此前因貿易爭端，美國一度暫停對華出口C919使用的CFM發動機。今年7月，美國政府才允許通用電氣航空恢復向中國出口噴氣發動機，被視為中美貿易緊張緩和的跡象之一。

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上進行飛行表演。（Reuters）

C919於2022年完成適航審定並取得中國民航局型號合格證，被視為中國大飛機事業的重要里程碑。該機按照國際民航規章研製，具有自主知識產權，定位與空客A320Neo及波音737Max競爭，且目錄單價更低。

張仲麟分析稱，只要C919能獲得美國或歐洲其中一方的適航認證，即可達成主要目標，「畢竟EASA牌子和FAA一樣硬」。但即使沒有FAA或EASA的認證，只要中國民航局的審定獲得其他國家承認，C919仍能出口並在該國航線投入使用。

目前中國已有4000多架民航機，其中與C919同級別的就超過3200架。有分析認為，C919當前首要挑戰不是出口，而是如何提升產能，滿足龐大的國內訂單需求。