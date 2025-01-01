2026年｜兩岸熱鬧迎新年　北京鐘鼓齊鳴　台北20萬人觀煙火

迎接2026年，兩岸多個城市均有跨年倒數活動。其中，北京的活動以「鐘鼓齊鳴 京彩啟程」為主題，於大鐘寺響永樂大鐘、在居庸關長城進行大型鼓陣演出，同時於石景山首鋼園、五棵松等多個地點，以視頻連線與「鐘鼓齊鳴」現場互動，市內多處以大屏幕同步轉播，形成跨年夜全城聯動。



在告別2025年的倒數聲中，於北京大鐘寺古鐘博物館，72位來自各行各業的代表，在踏進2026年的首刻，共同敲響已有600年歷史的永樂大鐘。每逢辭舊迎新之時，永樂大鐘都會鳴響108聲，寓意著一年12個月的輪迴、24節氣的流轉、72物候的變幻。當永樂大鐘的渾厚鐘聲響起，居庸關長城的鼓陣同步擂響。

廣州同樣熱鬧，南沙舉行跨年電音節，配上煙花和無人機表演，吸引逾萬名觀眾到場。

圖為2026年1月1日，台北101大樓的跨年煙火活動。（Reuters）

台北雖然飄著細雨，仍吸引20萬人參加跨年晚會、觀賞101煙火，並邀來韓國女團KARA表演。今年台北101跨年煙火騷以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，全程煙火施放6分鐘，透過5大主題章節與專屬配樂，串聯民主、文化、科技與多元價值。

另外，桃園也有跨年晚會，邀來徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐等歌手演出，最後由韓國人氣女團Apink壓軸演出。桃園市政府觀光旅遊局統計，雖然天氣寒冷又下雨，參與人次仍累計達10.5萬。