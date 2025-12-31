除夕倒數｜旅發局跨年倒數吸客　港漂下午4時到中環遮打道霸頭位

【2026年／除夕倒數／旅發局／中環／西九文化區】今日（12月31日）是除夕夜，維港除夕煙花倒數匯演取消，旅遊發展局在中環舉行「香港跨年倒數活動」。晚上7時半左右，中環遮打道開始逐漸多人，有排頭位市民由下午4時開始排隊，亦內地旅客特意來港倒數，直指香港倒數氣氛比較熱烈，有台灣旅客對沒有煙花匯演感失望。



旅發局2025年12月31日除夕晚上在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，一早有大排市民及遊客到場等候觀看。（鄭子峰攝）

下午已到港漂：無煙花未減現場氣氛

黃先生由福建來港工作四至五年，他早於下午4時來到中環遮打道「霸位」，他指現場倒數氣氛非常好，他表示能夠在現場認識來自不同國家的人，「我旁邊是菲律賓姐姐，然後我旁邊的姐姐是馬來西亞來的。」對於取消煙花匯演改為中環燈光匯演，他表示理解，認為未減現場氣氛，倒數過後，他會再到蘭桂坊喝酒。

大批市民一早到中環遮打道「香港跨年倒數活動」現場等候。（容嘉儀攝）

港漂黃先生下午4時到中環遮打道排隊，等候觀看旅發局「香港跨年倒數活動」。（容嘉儀攝）

內地旅客王先生第一次來港倒數感受氣氛。（容嘉儀攝）

來自深圳旅客王先生第一次來到香港感受倒數氣氛，雖然沒有煙花匯演，但他見現場人流未減，仍能感受到熱鬧倒數氣氛，倒數後預計留港兩至三日，到維港遊覽。

台灣遊客特意來港倒數感受氣氛：希望下次看到跨年煙火

台灣旅客Eleven指香港倒數氣氛較台灣濃厚，對於煙花匯演取消，她說：「很失望，但是有新的安排，我們也特地跑過來這裡看。希望下次可以來這裡看到跨年煙火（煙花）。」她和朋友來港逗留3日。

台灣旅客Eleven希望下次可以來這裡看到跨年煙花匯演。（容嘉儀攝）

港人蕭先生指現場氣氛熱鬧，看到有不同國家的旅客。（容嘉儀攝）

除了遊客，港人蕭先生第一次和妻子來到中環「湊熱鬧」，他說以往只是吃飯倒數。他表示，現場有很多不同地方遊客可一同倒數，比想像中熱鬧。問及有何新年願望，他指祝願港人身體健康。