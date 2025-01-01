2026年｜沒有煙花倒數的一年 港人：希望香港會有好事發生
撰文：容嘉儀
出版：更新：
2025年12月31日除夕夜，旅遊發展局在中環遮打道行人專用區舉行光影表演跨年倒數活動，及至晚上10時許，行人專用區擠滿倒數市民，警方在場實施人潮管制，倒數結束後，有市民指今年平淡迎新年，希望新一年有新開始，亦有內地高中生特意快閃來港體驗跨年倒數。
+3
市民：沒有華麗煙花平淡迎新年
市民施太及施先生來往年除夕都會在海旁倒數，今次是第一次到中環倒數，「今年倒數雖然沒有很華麗的煙花，令人覺得很平靜；不過希望新一年有一個好開始，希望香港會有好事發生。」
內地旅客於先生特意來港倒數，之後回深圳。他指香港倒數氣氛熱鬧，而且秩序良，希望香港繁榮昌盛。
內地高中生快閃香港跨年倒數
三名來自深圳內地高中生首次快閃來到香港體驗跨年，於小姐本來打算來港看煙花，不過氣氛依然熱鬧，很開心能夠與來自不同地方的旅客一同跨年，新一年希望高考順利。
市民帶寵物貓一同迎新年 站立位置見不到歌手表演
市民Cody指每一年都會外出跨年，今年帶同新家庭成員小貓「蛋蛋」一同迎新年，「新一年希希大家平平安安，身體健康。」對於取消煙花匯演改為歌手獻唱及光影表演，她指場地關係，只能「聞其聲不見其人」，站立位置見不到台上表演歌手，不過都能夠聽到音樂助慶。
+4
2026年｜市民遊客到中環倒數迎新一年 情侶跨年活動新年第一吻除夕倒數｜西九首辦跨年音樂會氣氛熱鬧 小食檔生意好料提早收檔阿Mo李啟言除夕發近照 笑言：2025年剩下時間停止治療除夕倒數｜旅發局跨年倒數吸客 港漂下午4時到中環遮打道霸頭位除夕倒數｜中環遮打道跨年倒數逼爆 旅發局籲往愛丁堡廣場看直播