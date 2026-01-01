國台辦回應賴清德新年講話：堅決反對「台獨」分裂和外來干涉

賴清德今（1）日出席台府元旦升旗典禮後，在府內禮堂發表2026年新年談話。賴清德在談話中提及台灣面對的安全環境與兩岸情勢，強調北京持續升高的軍事與擴張野心，是台灣必須正視的挑戰，呼籲朝野正視國防與國安的重要性。



1月1日，賴清德、蕭美琴出席2026年元旦府前升旗典禮。（台灣總統府）

談及國防議題，賴清德在2026年新年談話中表示，面對中國大陸日益嚴峻的軍事態勢，國際社會高度關注台灣是否具備自我防衛的決心。賴清德強調他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

國台辦發言人陳斌華回應賴清德講話稱，賴清德的講話充斥着謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」「危機製造者」「戰爭煽動者」。

1月1日，賴清德發表2026新年談話。（台灣總統府）

陳斌華指出，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內實行「威權統治」，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造「寒蟬效應」。如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談「民主」「自由」「公義」「團結」？

陳斌華表示，無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和「台獨」必然敗亡的下場。中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。希望廣大台灣同胞看清「台獨」邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，同我們一道維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局。