賴清德彈劾案正式啟動　台灣立法院拍板明年5月19日記名投票

在台灣行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》後，台灣在野兩黨啟動對賴清德的彈劾程序。台立法院會今（26）日召開院會，經表決後，國民黨與民眾黨立委挾人數優勢通過相關提案，確定將於明年5月19日在立法院院會進行彈劾案記名投票表決，並於審查期間邀請被彈劾人賴清德列席說明。



台媒《中央社》報道，卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》後，國民黨、民眾黨兩黨立法院黨團於12月19日召開聯合記者會，宣布對賴清德啟動彈劾案程序。隨後，國民黨立委傅崐萁等60人、民眾黨立委黃國昌等59人，分別對賴清德提出彈劾案。

立法院程序委員會於12月23日開會時，將賴清德彈劾案排入今日院會報告事項議程，列為報告事項第2案與第3案。院會處理報告事項時，先將兩項彈劾提案交付全院委員會併案審查，隨後在野兩黨立委對院會原先所作決定提出復議，並要求即時處理。

12月19日，台灣在野兩黨立委於台灣立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾賴清德程序。（ETtoday）

國民黨立委傅崐萁登記發言表示，賴清德就職以來「沒收國家的民主與憲政，踐踏憲法」，因此提出彈劾案。民眾黨立委黃國昌則指出，賴清德侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序來追究其責任，彰顯議會在民主憲政下的價值。

對此，民進黨立委鍾佳濱批評，在野黨「把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲」，並呼籲在野黨不要做出違法、違憲的決定。民進黨立委吳思瑤指出，相關彈劾案「根本是政治鬥爭也是空包彈」，因為在野黨席次合計未達三分之二，彈劾案不可能通過，其目的只是為了羞辱賴清德，「我們要審預算，不要搞彈劾」。

在表決階段，針對傅崐萁與黃國昌所提復議案，民進黨立委表達反對，並在議場高舉標語、高喊「彈劾攏係假（彈劾都是假）、亂台才是真」等口號，但仍不敵在野人數優勢，復議案獲得通過，相關報告事項另作決定。

隨後，傅崐萁與黃國昌針對兩項彈劾案提出重行決定提議，明定後續彈劾案相關事務與時程。依提議內容，全院委員會將於明年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見；並於明年1月21日、22日及5月13日、14日召開審查會，邀請被彈劾人賴清德列席說明。

提議並規劃於明年4月27日舉行聽證會，邀請政府人員及相關社會人士出席，表達意見並提供證言，由立委進行詢問。最終，彈劾案將於明年5月19日送交立法院院會進行記名投票表決。由於民進黨立委人數處於劣勢，相關提議最終表決通過。