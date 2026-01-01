馬航MH370重啟搜尋　水下探測船抵印度洋　目標1萬平方公里海域

馬來西亞航空MH370航班的搜尋工作再次啟動，據《紅星新聞》報道，水下探測公司「海洋無限」（Ocean Infinity）的調查船已於12月30日抵達印度洋預定搜索區，部署設備展開新一輪為期55日的水下聲學掃描。此次搜索區域更有針對性，約為1萬平方公里。另據此前報道，馬航乘客家屬的法律索賠程序也在推進，北京市朝陽區法院已就部分案件作出一審判決。



馬來西亞交通部公告，馬航MH370航班客機殘骸的搜尋工作已於2025年12月30日重新啟動，進入實地執行階段。水下探測公司「海洋無限」的調查船「Armada 86 05」號已抵達印度洋的指定搜尋區域，開始部署水下設備進行聲學掃描，標誌著新一輪主動搜索正式展開。

這艘調查船此前從印尼峇里島起航，並在12月23日於澳洲弗里曼特爾近海進行了一次「維修站式」的燃料補給，以延長在搜索區的作業時間。

馬航搜索重啟，調查船「Armada 86 05」號抵達印度洋搜尋區。（紅星新聞）

報道稱，在前往核心搜索區之前，該船已在深海區域進行了海試。有分析指出，這次演練提前布設了「測試目標」，旨在確保船隻攜帶的三台魚雷狀「無人潛航器」運行正常，從而保證正式搜索時數據的可靠性。

此次搜尋行動計劃為期55天，但由於是間歇性搜尋，整個過程可能會根據天氣情況持續至2026年全年。相比於2014年至2018年間覆蓋約25萬平方公里的廣泛打撈，本次行動的搜索區域約為1萬平方公里，將更有針對性。從航跡來看，調查船正駛向所謂「第七弧線」外側一組特殊「曲線」的北邊。報道表示，若遵循獨立調查人員幾年前提出的建議，搜尋可能從前序任務的終點出發，向北延伸推進約170公里，覆蓋約1.3萬平方公里的海域。

圖為2024年3月3日，馬航MH370客機失蹤10周年，民眾在紀念活動上留言。 （Getty Images）

另據此前報道，北京市朝陽區人民法院已於2025年12月5日，對部分失聯乘客家屬索賠案作出一審宣判。法院依據《蒙特利爾公約》及中國相關法律，判令馬來西亞航空公司及其關聯公司，就8宗案件中的8名乘客，每案賠償乘客家屬死亡賠償金、精神損害撫慰金等各項損失，共計人民幣290餘萬元。

自2016年起，共有75名乘客家屬提起78宗訴訟，在審理過程中，經法院調解，已有47宗案件的家屬與被告達成和解並撤訴。其餘23宗案件，因家屬尚未申請或完成宣告乘客死亡的程序，目前仍在審理中。

MH370航班於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中失聯，機上載有239人。2015年1月，馬來西亞政府正式宣布航班失事，並推定所有人員遇難。