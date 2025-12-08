馬航MH370｜北京法院宣判：涉8宗案8名乘客　馬航就每案賠償290萬

2025年12月5日，北京市朝陽區人民法院對馬航MH370航班部份失聯乘客家屬索賠案一審宣判。本次宣判涉8宗案件及8名乘客，朝陽法院判令馬航就每案賠償乘客家屬共計逾290萬人民幣（下同）。



2016年起，75名失聯乘客家屬陸續提起訴訟，要求馬來西亞航空公司（以下簡稱馬航）、馬來西亞國際航空有限公司（以下簡稱馬航國際）等被告賠償損失、建立搜救基金等，共形成78宗案件。

MH370機上大部分是中國籍乘客。圖為2015年8月7日，馬航在北京舉行第五次家屬見面會，數十名MH370家屬聚集在辦公樓前，表現得情緒激動。（中新社）

朝陽法院經審理查明，馬來西亞當地時間2014年3月8日淩晨1時22分，由馬航承運的航班號為MH370的波音民用客機飛行途中失聯。2015年1月19日，馬來西亞政府發布聲明，正式宣布MH370航班失事，並推定機上所有239名乘客和機組人員已遇難。

案件審理過程中，經朝陽法院主持多輪調解，47宗案件的乘客家屬經與被告協商一致，已達成和解後撤訴。

此次宣判的案件共8宗，涉及8名乘客，均已依據法定程序宣告死亡。法院依據《蒙特利爾公約》以及中國相關法律的規定，判令馬航、馬航國際就每案賠償乘客家屬死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金及其他損失和相關費用共計人民幣290餘萬元。

其餘23宗案件，乘客家屬尚未申請宣告乘客死亡或尚未完成宣告程序，仍在審理程序中。