廣州小學生搭地鐵瞓過龍　坐多23站跨越5區！學校：申請免遲到券

近日，廣州一名小學生搭地鐵返學時在車廂內睡着，到達尾站時被其他乘客叫醒才發現坐過了23個站，跨越5個區一路睡到機場。事件隨即引發關注，不少網民都直言現在的小朋友很辛苦。



廣州一名小學生搭地鐵返學時在車廂內睡着。（影片截圖）

廣州一名小學生搭地鐵返學時在車廂內睡着。（影片截圖）

他到達機場時被其他乘客提醒後才起身。（影片截圖）

他到達機場時被其他乘客提醒後才起身。（影片截圖）

網傳影片顯示，廣州地鐵3號線車廂內，一名小學生坐在地面上呼呼大睡，到達尾站機場北站時，被其他乘客詢問，「你是上學還是坐飛機的，你是不是坐過站了？」，才睡眼惺忪地起身，並稱自己的目的地（學校）位於漢溪長隆站。這意味他一路睡過了23個站，跨越了番禺、海珠、天河、白雲和花都五個區。

影片拍攝者表示，事發於周一（12月29日），自己當時搭廣州地鐵3號線趕飛機，到尾站時好心將上述小學生叫醒，一問才知「瞓過龍」，「第一秒覺得有點好笑，下一秒又有些心疼這個小孩。」

小學生一路睡過了23個站。（影片截圖）

小學生就讀的「加拿達外國語學校」還在影片評論區留言，「為孩子申請一張免遲到券和一個小枕頭，感謝博主幫助，不然要去機場撈人了。」（網上圖片）

事件在網絡上引起廣泛關注，該名小學生就讀的「加拿達外國語學校」還在影片評論區留言，「為孩子申請一張免遲到券和一個小枕頭，感謝博主幫助，不然要去機場撈人了。」

網民點睇：

「花都歡迎你，來都來了玩會再回去吧。」

「小孩們都卷到這個程度了，還要我們繼續生。」

「現在的人從小到大都累，天不亮出門，天黑了還沒回。」

「說明地鐵上噪音不大，搖搖晃晃的很讓人入眠。」

「來回兩個半小時吧，趕回去能來得及吃午飯。」

