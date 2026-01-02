湖北群星晚會被質疑讓「劣跡藝人」借機復出　1人曾因涉毒入獄

近日，湖北省鐘祥市一場計劃舉辦的群星演出晚會引發了網友的廣泛關注與質疑。海報上赫然出現了曾因涉毒被判刑的東來東往（原名戴凌鵬），以及因穿警服帶貨被拘留的謝孟偉等藝人，網友質疑這些「劣跡藝人」借機復出。目前，東來東往已退出演出。



晚會海報赫見東來東往等「劣跡藝人」。（網上圖片）

這場名為「愛在家鄉·那藝娜鐘祥群星之夜暨2026抖娛紅人節」的晚會將於2026年1月9日至10日在鐘祥莫愁村景區舉行，主辦方為當地網紅那藝娜。主要演出者包括曲藝演員侯耀華、歌手東來東往、旭日陽剛組合的王旭及音樂人東方駿等，還有「嘎子」謝孟偉等作為賀喜嘉賓。

根據相關票務平台，該晚會提供看票、合影票及一對一合拍影片等服務，票價從99元到999元人民幣不等。

據相關票務平台，該晚會票價從99元到999元人民幣不等。（網上圖片）

不過，網友對參演藝人提出了許多疑慮，認為其中不乏「劣跡藝人」。歌手東來東往曾在2019年因涉嫌容留他人吸毒，被判刑一年零七個月。而「嘎子」謝孟偉在今年9月因穿著警服帶貨被行政拘留，帳號也隨之封禁。那藝娜則因「仿冒虛假人設」而受到央媒的批評並被封禁。

主辦者那藝娜曾因「仿冒虛假人設」受到央媒的批評並被封禁。（網上圖片）

針對網友的反應，鐘祥市文旅局的一名工作人員表示，該晚會經過相關審批，且他們已注意到大眾的意見，並已與主辦方溝通，決定東來東往退出演出。

這名工作人員表示，這場活動是合規的，所有參與者的資質都有審核。雖然對東來東往的身份查驗沒有問題，但作為公共演出，必須考慮到公眾感受。至於謝孟偉和那藝娜等人的情況，目前還沒有進一步的意見。

東來東往的過去

庭審時，東來東往提到毒品對他人生和事業構成毀滅性影響。（影片截圖）

東來東往，1983年出生於浙江麗水，2004年參加中國網絡通俗歌手大賽因演唱《別說我的眼淚你無所謂》而成名。其後他推出多首熱門單曲，也曾是《快樂男聲》的評委。

然而，2019年1月，他在其租賃的別墅內與朋友們吸食「開心水」（經鑒定含有甲基苯丙胺）、K粉（經鑒定含有氯胺酮）等毒品，導致一名朋友因吸毒過量死亡。隨後，東來東往因容留他人吸毒被捕，最終被判刑一年零七個月，並處以罰金2000元人民幣。庭審時，他曾多次表示對社會帶來的麻煩感到非常懊悔，並提到毒品對他人生和事業構成毀滅性影響。