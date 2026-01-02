國台辦主任宋濤新年寄語：願與台灣各政黨就統一展開對話協商

周五（2日），國務院台灣事務辦公室公布，國台辦主任宋濤在今年第一期兩岸關係雜誌發表新年寄語，表示願在一個中國原則和九二共識基礎上，與台灣各政黨等各界就兩岸關係和國家統一展開對話協商。



宋濤發表題為「攜手奮進、共創福祉」新年寄語，全文共計2000餘字。宋濤提到，2025年在中共中央領導下，隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，以國家名義設立台灣光復紀念日、舉辦紀念台灣光復80周年大會等系列活動，並細數多項中共對台措施，如「首來族」免收台胞證辦理費用等。

之後，宋濤提到對台軍演，指「海峽雷霆-2025A演練」、「正義使命-2025演習」是為了堅定捍衛國家主權和領土完整，強調只有堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨，才能維護台海和平穩定。

宋濤進一步表示，宣示統一「七個更好」是在指明兩岸統一後的前景與未來。愈來愈多台灣內部有識之士深入思考未來、議論統一，「認識到強大祖國是台灣發展和安全的堅實依靠，祖國完全統一是台灣光明前途的唯一方向」。

展望新一年，他提到2026年是「十五五」（2026至2030年）開局之年，將採取更加有力行動反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。

最後，他強調，願意在一個中國原則和九二共識基礎上與台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一光明前景；不會為各種形式台獨分裂活動留下任何空間。