國台辦敦促美國和日本恪守一中原則：妄圖介入台海必將頭破血流

中國人民解放軍東部戰區12月29日起展開圍台軍演。國台辦31日召開例行新聞會，發言人張晗表示，對於任何「台獨」分裂行徑，中方絕不容忍，絕不姑息，必將痛擊，並且敦促美國和日本恪守一個中國原則，強調任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流。



央視公開「正義使命-2025」圍台軍演獨家畫面。（央視新聞截圖）

對於美國再宣布向台灣售武，張晗回應指：「我們堅決反對美國與中國台灣地區任何形式的軍事聯繫。有關美國企業及人員參與武裝台灣，粗暴干涉中國內政，我們依法依規對其採取反制措施。」

她又表示，日方近段時間頻繁在涉台問題上散布錯誤言論，採取錯誤行動，中方對此堅決反對。要求日方深刻反省歷史教訓，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行，正告民進黨當局，「媚日謀獨」是在給台灣惹事，是走不通的邪路、絕路。