2025年中國航天實現多項首次記錄　發射92次創歷史新高

據國家航天局消息，2025年中國在載人航天、深空探測和商業航天等領域取得了一系列重大的突破，實現多項首次記錄。全年中國的航天發射次數達到了92次，創下歷史最高紀錄。



央視報道，中國航天科技集團的朱海洋表示，國家主席習近平連續11年在新年賀詞中提到航天成就，讓每位航天工作者心中充滿了強烈的使命感和自豪感。2025年，他們創造了新的發射紀錄，成功將超過300顆衛星送入預定軌道，整體發射次數和入軌數量均實現了質的提升。

全年中國的航天發射次數達到了92次，創下歷史最高紀錄。（央視截圖）

在2025年，神舟二十號乘組在軌執行任務達204天，創下中國載人航天史上最長的在軌時長紀錄。神舟二十一號則以3.5小時的快速交會對接創造了新紀錄。面對神舟二十號發生的突發情況，首次成功實施了「16天應急發射」，展示了中國載人航天對突發事件的應急響應能力。

天問二號啟動，執行中國首次的小行星探測與採樣返回任務，持續拓展中國人對深空的探索。

2025年，隨著多型商業火箭的頻繁發射，商業航天的蓬勃發展為中國航天事業注入了強勁的動力。

在「十四五」規劃的開局之年，中國航天的藍圖正在逐步展開。未來，載人登月項目將展開多項試驗，嫦娥七號將前往月球南極尋找水冰的證據，多型新火箭將首次試飛並挑戰回收技術。中國航天正朝著建設航天強國的目標邁進新征程。