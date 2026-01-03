撞擊致神二十玻璃現裂紋　中國載人航天首次應急發射細節曝光

2025年11月25日12時11分，神舟二十二號飛船在中國酒泉衛星發射中心順利發射，經過約3.5小時後成功與中國空間站天和核心艙對接。央視周六（3日）報道，還原了2025年11月5日至25日的短短20天內，中國航天人如何以教科書般的操作，為國際航天界應對突發事件樹立了範例。



微小碎片撞擊引發的突發事件

2025年11月4日，神舟二十號航天員乘組在距離地球400公里的中國太空站內為返回做著最後的準備。同時，著陸場區指揮部也組織航天員、飛船、測控、通信、搜救等系統進行綜合演練，以萬全準備，迎接航天員回家。然而5日上午，中國載人航天工程辦公室發布消息，神舟二十號飛船疑似遭微小碎片撞擊。

中國載人航天工程總設計師周建平表示，航天員4日進行舷窗檢查的時候，發現舷窗的邊緣有一個局部的異常現象，玻璃上出現裂紋。最初的照片是用相機拍的，航天員又用太空站上40倍的顯微鏡，從不同的角度對缺陷拍照，該玻璃是飛船舷窗最外層的玻璃，用作防熱，大分重要。

消息引起了各方關注，公眾關切三名航天員能不能平安返回。周建平表示，中國的載人航天，從工程開始立項，就強調航天員「安全第一，生命至上」，不放過任何一個小概率的可能的風險。人命關天下，任務總指揮部迅速集結國內院士、型號「兩總」及各領域專家和試驗資源，圍繞狀態判讀、設計覆核、試驗仿真、故障預案等，晝夜奮戰，集智攻關，迅速完成問題定位和安全性評估，並提出應急預案。

中國航天科技集團鄭偉表示，在那幾天，很多人沒怎麽休息，有些人三天只休息了幾個小時。最後，他們判斷玻璃確實發生了撞擊，有損傷，而且裂紋是穿透性的，玻璃已經裂透了。

眾人一致認為，在玻璃受損的狀況下，保證航天員安全返回的風險較大，總指揮部作出決定，神舟二十號飛船不再用於神舟二十號航天員乘組返回。經過深入研判，眾人有感神舟二十號航天員乘組無論採用何種模式返回，執行神舟二十二號飛船應急發射已是必然選擇。

船箭不是「想發就發」

於是，剛剛完成了神舟二十一號發射任務的各系統數百名人員，還沒來得及休整，又重新向發射場迅速集結。在總指揮部研究決策的同時，各系統已經進入了臨戰狀態。排查故障、制定方案、啟動發射、在軌監測、著陸場勘察等各項工作多線並行，全面展開。

中國酒泉衛星發射中心的賀鵬舉表示，像試驗文書，清單已經出來了，前序任務結束之後的恢復，他們也是緊前開展，前面所有的準備工作基本已經完成。中國航天科技集團的劉烽則指，很多備品備件都要拉回北京，對產品狀態還要再做一些檢測。有效期、檢驗數據還要再覆核一遍，準備下一發火箭用，「這麽快的任務，這些工作做沒做完，都需要去排查」。

中國載人航天工程任務中，為了在軌航天員安全，採用「打一備一、滾動備份」模式，因此，在載人航天發射場垂直總裝測試廠房，設有兩個巨大的測試大廳，一個用來存放即將發射的火箭，一個用來存放備份火箭。每次執行載人任務時，同時有另一艘飛船和另一枚火箭在發射場待命。

長征二號F遙二十二火箭和神舟二十二號飛船，雖已在發射場時刻待命，但真正實施應急快速發射也絕非易事。當時，多顆衛星發射任務正在緊鑼密鼓地進行，僅11月份就有十多次發射任務，如果不能按計劃實施，勢必會影響後續甚至2026年的航天發射計劃。

中國酒泉衛星發射中心趙岩表示，當中還涉及幾個方面的影響，一個就是衛星任務，打或不打對發射場的工作影響比較大，因為發射場的力量、資源沒那麽多，這麽短期，衝突會比較嚴重。飛船和衛星共用的測試廠房中，當時接受測試的是實踐三十號衛星。若要如期啟動應急發射計劃，衛星的測試必須提前完成，為神舟飛船讓出場地。

把時間壓到極限

在任務時間被大幅壓縮、工序異常複雜的挑戰前，所有團隊成員在極大的壓力下全力以赴，甚至將工作班次由兩班改為三班，以確保按時完成各項任務。

2025年11月8日下午，任務總指揮部決定，11月14日，神舟二十號航天員乘組搭乘神舟二十一號返回，11月25日，發射神舟二十二號飛船，實施16天應急發射流程。

中國載人航天工程總設計師周建平介紹，當時有兩個應急發射方案，一為8.5天，一為16天。由於航天員住在太空站上，安全性非常高，所以決定採用16天的方案。

2025年11月10日是神舟二十二號16天應急發射流程的第一天。雖然16天的應急發射將測試時間壓縮了一半，但覆蓋項目並未減少。中國酒泉衛星發射中心賀鵬舉表示，以往的發射流程飛船是45天，火箭是30天，按照流程對比，16天的流程主要是因為前序飛船已經完成了待命狀態準備，這次測試時間很短，已經全都覆蓋了測試項目。

各系統進入發射場後，發射場迅速聯動各方，深入梳理測試環節，將原本「串行」的火箭基礎級總裝、逃逸塔總裝、船罩合罩、船箭組合等關鍵流程，全部優化為「並行」作業模式。在發射場，為了準確識別和規避操作風險，經過多年的摸索實踐，形成了「雙崗三檢查」制度，所有操作全程錄像，便於日後行為分析和工序優化。

助推器氧化劑貯箱出現異常現象？

2025年11月12日，應急發射流程進入第三天，長征二號F火箭巍然矗立在垂直總裝測試廠房內。按照任務計劃，火箭動力系統進行氣密性檢查，這是動力系統測試中重要的內容之一，是檢驗火箭燃料貯箱和閥門密封性的關鍵步驟。中國酒泉衛星發射中心趙磊表示，按照正常的狀態，一般至少要一天，一般安排兩組人，同時進行氣密性檢查，但是因為時間上要求比較緊，所以增強了人力，八組人員同時在開展全箭的氣密性檢查。

然而，檢查期間，儀表顯示，二號助推器氧化劑貯箱充氣速度明顯低於其他三個貯箱，操作手果斷停止了充氣，惟二號貯箱氣壓下降速度卻又是四個當中最快的一個。異常現象引起了所有人的注意，因貯箱是存放火箭燃料的容器，體積龐大，佔據著一枚火箭90%以上的空間，若有問題無法短時間內修復。短短3分鐘內，氣壓發生如此大的變化，至少要有大量的氣體迅速排出，但是現場並沒有發現明顯的泄漏現象。

為了不影響後續工作進度，大家決定繼續增壓至氣檢壓力。當增壓至氣檢壓力值時，所有貯箱氣壓沒有出現大的波動，這也意味著產品合格，氣檢正常。經反覆檢查，氣檢結果如同分析：僅僅是因為充氣時的溫度和流阻造成的一個壓力變化現象，產品和地面設備沒有問題。

神舟二十二號的「雙重身份」

經過衛星試驗隊兩天的極限操作，為神舟二十二號飛船正常推進測試流程爭取了時間。11月12日15時，神舟二十二號飛船緩緩駛向測試廠房，開展後續的測試工作。作為新批次首艘飛船，神舟二十二號飛船開展了多項技術改進，實現了功能、性能全面提升。作為「打一備一、滾動備份」模式下的飛船，這次出征，它肩負著填補「返回運力空缺」的使命，以「太空救生艇+補給船」的雙重身份，前往中國太空站。

2025年11月14日，神舟二十號航天員乘組乘坐神舟二十一號飛船啟程返回地球家園。在推遲返回的9天內，航天員陳冬、陳中瑞和王傑在地面團隊的支持下，從容開展各項試驗和物資轉運。同時，還與神舟二十一號乘組學習交流了神舟二十一號飛船的駕駛操作，並對飛船進行了適應性調整和測試。

中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，是次應急很好地反映了航天員的職業素養和心理品質，同時也反映了航天員令行禁止的作風。除了對工程本身的信心，對科研人員的信心以外，也反映了航天員大力協作的精神。跟正常返回不一樣，這次如兩個飛船輪換，航天員的座椅、坐墊都是賦形的，都需要兩個乘組進行調整，無論神舟二十一號乘組顧全大局，還是神舟二十號乘組不辭辛勞，把返回的物品重新安裝、重新調整，飛船的一些初始條件重新設置，進行了很好配合。

這次返回首次採用3圈快速返回方案，整個任務鏈條必須爭分奪秒調整。測控系統迅速完成了軌道計算、程序協同等工作；地面搜救隊伍也針對返回推遲情況，重新勘察了著陸點，確保能第一時間抵達現場，分布在各地的測控點位和搜救力量亦嚴陣以待。2025年11月14日16時40分，神舟二十一號飛船平安降落在東風著陸場，陳冬、陳中瑞、王傑順利出艙。

11月18日，神舟二十二號應急發射流程的第九天。飛船和逃逸塔順利完成了各項檢查測試，與火箭實施吊裝對接。此前，火箭系統在檢查測試中，團隊打破專業壁壘，成立突擊隊，採取多崗同步、三線並行的方式，通過優化質量管控流程，確保了質量和進度同步推進，提前一天完成了所有測試工作。雖然神舟二十二號飛船是以無人狀態發射，但隨飛船上行的貨包卻是最多的一次。相關系統接到任務後，僅用三天就完成了生產，包括航天食品、新鮮果蔬以及針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置等。與此同時，用於滾動備份的神舟二十三號飛船和火箭正在總裝測試，將盡快運往載人航天發射場，遂行應急值班任務。

楊利偉：載人航天精神就是這樣！

2025年11月20日15時整，已經全部完成技術區各項檢查測試的神舟二十二號船箭組合體昂首出征。雖然不載人，但神舟二十二號船箭組合體上，依然有作為發射段航天員應急救生關鍵設備的逃逸塔，因為如果取消逃逸塔，將改變火箭氣動外形和飛行質量，使設計方案偏離原定指標，存在較大風險。17時，活動發射平台精準定位，神舟二十二號船箭組合體順利轉運至發射區。為了應對發射區可能的突發情況，發射場、火箭、飛船等各系統針對流程壓縮帶來的工作變化，協同聯動，分析研判，制定了數十套處置預案，並進行了多次桌面推演，確保按時發射。最終，神舟二十二號飛船11月25日12時11分發射成功。

中國載人航天工程總設計師周建平表示，此次任務成功，充分彰顯了新型舉國體制的優勢，全面驗證了中國空間站任務「打一備一」滾動備份策略的科學性和安全性，可靠性，實戰考核了工程全線快速反應、應急處置的能力，生動踐行了「特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻」的載人航天精神。

楊利偉表示，這種精神的力量，是催生去應對這種應急的很好的動力，來自國家這種力量，科技力量和科研人員的信心，除了從專業角度做很好的準備和應對，更多還是從精神層面上，為事業貢獻一切，「我們講的載人航天精神就是這樣」。

約3.5小時後，神舟二十二號飛船成功對接於空間站天和核心艙前向端口，神舟二十二號飛船轉入組合體停靠段。後續將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。