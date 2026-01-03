委內瑞拉變天｜中國外交部稱｢美國對委軍事打擊｣ 提醒公民勿前往
委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。
外交部發文指，1月3日，美國對委內瑞拉實施軍事打擊，委安全風險顯著上升。外交部和中國駐委內瑞拉使館提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐委內瑞拉使館尋求協助。
聯繫方式
委內瑞拉報警電話：911
外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：
+86-10-12308
+86-10-65612308
駐委內瑞拉使館領事保護與協助電話：
+58-(0)414-3669883
據了解，在馬杜羅遭捕前一日，其還曾在首都加拉加斯（Caracas）會見中國拉美事務特別代表邱小琪。馬杜羅政府則稱此次會晤為「高級別會晤」，並感謝中方對委內瑞拉給予的支持。
