委內瑞拉變天｜華人稱東部城市秩序正常　首都劇烈爆炸軍機低飛

據央視報道，當地時間1月3日，美國總統特朗普稱，美方已成功對委內瑞拉實施打擊，抓獲馬杜羅及其夫人，並帶離委內瑞拉。當天稍早時，委內瑞拉首都加拉加斯傳出爆炸聲，隨後響起防空警報。有目擊者稱，多起爆炸發生在加拉加斯南部的軍事設施附近，據稱相關地區已斷電。



據內媒《瀟湘晨報》報道，有在委內瑞拉工作的華人表示，距首都逾300公里的東部城市暫未聽到異常聲響、商店仍照常營業，但已趕回看守貨倉以防局勢惡化。中國外交部及駐委內瑞拉使館其後亦發出提醒，呼籲中國公民近期暫勿前往，已在當地者加強防範、非必要不外出並遠離衝突或敏感地區。



在委內瑞拉工作的湖南益陽人阿志，於2025年7月赴委內瑞拉，從事電器數碼貿易工作，目前在委內瑞拉東部城市阿納科市，該地區距離首都加拉加斯300多公里。 阿志介紹，戰爭發生時，他正在從另外一個城市前往阿納科的路上，前一天他正在海邊遊玩，當地正處於假期，放假四天。

阿志表示，「在這邊是沒有聽到任何聲響的。」目前東部城市的社會秩序還算正常，商店都還在正常營業，暫無哄搶物資等亂象。他從外地趕回來的路上，發現路上的車輛比平時要少，收費站已經變成免費，也沒有了之前的排隊現象。

委內瑞拉高速收費站已變免費。（瀟湘晨報）

目前他們還在密切關注當地的形勢，趕回來主要是想守好貨物倉庫，防止暴亂騷亂事件發生，阿志說，「本來5號是要前往首都收賬的，目前還在觀察。」

還有在委內瑞拉首都的僑胞余文彬表示，當地時間3日淩晨2點左右，首都境內有劇烈爆炸聲，伴有濃煙，部分地區出現電力故障。

此外，也有多位IP地址顯示在委內瑞拉的中國網民在社交媒體發布影片，顯示3日淩晨城市的夜空實況，城市多處有火光和濃煙冒出，空中有軍用飛機在行駛。

委內瑞拉城市多處有火光和濃煙冒出，空中有軍用飛機在行駛。（瀟湘晨報）

3日，外交部和中國駐委內瑞拉使館發布信息，提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離沖突或敏感地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐委內瑞拉使館尋求協助。

另據此前報道，當地時間1月3日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯多（Caracas）處地區接連傳出爆炸聲。當地拉響防空警報。有華人目擊者提供影片，片中可以看到多架疑似美軍奇努克直升機（Chinook）型直升機在加拉加斯上空低飛；另段影片則可以看到加拉加斯交通出現堵塞，車道旁疑似出現爆炸後的火光。