委內瑞拉變天｜胡錫進：現代戰爭中總統被第一時間捉走的唯一例子

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文稱，委內瑞拉成為現代戰爭中總統被第一時間抓走的唯一例子，並說「他的拉胯程度把冷戰後美國所有的敵人都比了下去」。



圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅在美國執法人員的帶領下離開華府專機，準備到紐約法院應訊。（ ABC Affiliate WABC via REUTERS）

胡錫進3日晚上發文評論稱，要知道委內瑞拉在拉美不算是小國家；然而，美國的突襲就像是對付格陵蘭島，幾乎沒遇到抵抗，委內瑞拉成為現代戰爭中總統被第一時間抓走的唯一例子。

胡錫進形容，「他的拉胯程度把冷戰後美國所有的敵人都比了下去，無論塔利班的阿富汗還是薩達姆的伊拉克，米洛舍維奇的南斯拉夫，甚至更早諾列加的巴拿馬都是抵擋了一陣子的」。

胡錫進進一步說：「馬杜羅到底是什麼人另說，但他無疑成了一個舉世無雙的政治笑柄。」

胡錫進稱，馬杜羅垮台得太快，直接被美軍抓走了，其表現過於不堪，並表示這有可能影響世界輿論對委內瑞拉的同情和對美國入侵的譴責強度。

胡錫進又認為，如果馬杜羅組織起委內瑞拉的抵抗，國際輿論有可能形成抵制美國入侵行動的更大意願和動力。

胡錫進。（網上圖片）

胡錫進稱，國際輿論一直有一個大共識，即美國對委內瑞拉採取行動「打擊販毒」只是藉口，特朗普真正要做的是重新嚴厲控制拉美，奉行特朗普版的「門羅主義」，「他們要對委內瑞拉的左翼政權下手，在整個南美『殺雞儆猴』」。

胡錫進最後寫道，美國對委內瑞拉的入侵發生在2026年的開年時刻，這預示了國際法在這一年會更加脆弱。他估計，美國的軍事行動會削弱俄烏戰爭停下來的幾率，也會增加中東各方在停火協議之外採取行動的動機。「美國想打誰就打誰，想抓誰就抓誰，這個世界還有誰會相信國際法是很正經的東西呢？」