專家：美國冒天下之大不韙　要顯示其為西半球事務最終裁定人

當地時間1月3日凌晨，美軍在委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，抓捕該國總統馬杜羅及其妻子，並將其押送至美國紐約候審。



對此，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院講師、太和智庫研究員陳征接受內媒採訪時表示，此次行動的直接導火索是2025年12月美對委油輪的封鎖升級，深層原因則是美國意圖通過推動委政權更迭，控制其石油資源、鞏固西半球霸權。



2025年12月1日，委內瑞拉總統馬杜羅在首都加拉加斯拒絕「奴隸式和平」和「殖民地式和平」遊行活動揮舞國旗。（第一財經）

據《南方都市報》報道，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院講師、太和智庫研究員陳征分析此次美國對委內瑞拉特別軍事行動時指出，特朗普第一任期就對委內瑞拉態度強硬，實施全面制裁、承認反對派領袖瓜伊多為「臨時總統」，並凍結委內瑞拉在美資產，旨在通過經濟絞殺推動政權更迭，但未直接軍事介入。

委內瑞拉總統馬杜羅夫婦1月3日晚被送到紐約後，再由囚車押解往法院。（Reuters）

其第二任期則進一步升級為軍事高壓，從2025年2月起將委內瑞拉相關團體列為「恐怖組織」，並於同年8月懸賞5000萬美元緝拿馬杜羅，同年12月實施油輪封鎖和空中打擊，最終演變為2026年1月3日的直接捕獲行動。

美國海岸警衛隊稱12月20日凌晨在國防部支持下，扣押了一艘「此前停靠在委內瑞拉的油輪」。（新華社）

陳征進一步分析稱，近幾個月來，美國以「打擊販毒」為名義，在加勒比海委內瑞拉附近海域持續加大軍力部署，包括部署導彈驅逐艦、兩棲攻擊艦、核潛艇及F-35戰機等，形成高壓態勢。此次襲擊的直接導火索源於2025年12月美軍對委內瑞拉油輪的「封鎖」和攔截行動升級，例如2025年12月16日特朗普宣佈對所有受制裁的委內瑞拉油輪實施「全面封鎖」，並於2025年12月19日正式啟動海軍「隔離」措施，導致委方強烈反彈和防禦性軍事演習。

黃蜂級兩棲攻擊艦硫磺島號（LHD 7）是正在加勒比海進行打擊毒品行動的大型部隊的一部分。（U.S. Navy photo）

陳征表示，此次襲擊的深層原因在於，美國的國家安全戰略向西半球轉向，特朗普在推行所謂的「門羅主義」的「特朗普推論」，也就是「域外勢力不得插手南美事務，美國是西半球事務的最終裁定人」。美國選擇的首要目標就是委內瑞拉，這個是「樣板工程」，只能贏不能輸。如果不能推動委政權更迭，那麼南美諸多國家都會對美國的實力提出質疑。所以美國即使冒天下之大不韙，也要推動更迭。

左圖：2026年1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），直升機飛過爆炸造成的濃煙。（Reuters）右圖：2025年1月3日，美國總統特朗普在在社交媒體Truth Social上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Truth Social@ealDonaldTrump）

此外，值得注意的是，當地時間1月3日，智利總統博里奇在首都聖地牙哥一場新聞發佈會上譴責美國對委內瑞拉的軍事行動，並指出「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。