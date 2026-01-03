委內瑞拉變天｜保安局已更新外遊警示　入境處︰至今未接港人求助

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日證實美方展開軍事行動，稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。保安局今日（3日）已更新外遊警示網頁有關委內瑞拉的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應留意情况，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。



入境處則表示，至今未有接獲港人求助，會繼續密切留意事態發展。永安旅遊及金怡假期回應指，目前沒有旅行團在當地。



2026年1月2日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）會見中國拉美事務特別代表邱小琪（左）。（網絡圖片）

美國總統特朗普︰成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅

美國對委內瑞拉展開軍事行動，美國總統特朗普稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人。外交部和中國駐委內瑞拉使館提醒，中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，如遇緊急情況需及時報警，並聯繫中國駐委內瑞拉使館尋求協助。

保安局於1月3日晚更新外遊警示網頁有關委內瑞拉的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應留意情况。

保安局更新外遊警示︰計劃前赴或已在當地的港人提高警惕

保安局於今日（3日）晚上更新外遊警示網頁有關委內瑞拉的附加資料，指委內瑞拉多處地方包括首都加拉加斯發生爆炸，當局宣布全國進入緊急狀態。保安局提醒計劃前赴或已在當地的港人應留意情况，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。

入境處：暫未接獲港人求助 密切留意事態發展

入境處則表示，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐委內瑞拉大使館及旅遊業監管局了解情況，至今未有接獲港人求助，將會繼續保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

2025年12月28日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在拉瓜伊拉（La Guaira）出席年終向軍隊致敬的儀式。（Miraflores Palace/Handout via REUTERS）

永安旅遊及金怡假期︰無旅行團在當地

翻查網上資料，可見永安旅遊及金怡假期曾舉辦前往委內瑞拉的旅行團。兩間旅行社都回應《香港01》指，目前沒有旅行團在當地。