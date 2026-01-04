委內瑞拉│中使館通知中企停業　華人商會會長：交通會受嚴重影響

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人。當地華人商會會長聶均常透露，目前僑胞暫時無人員傷亡，但遭轟炸地區停水停電，大使館通知所有的中資企業暫時歇業，未來交通出行會受嚴重影響。



委內瑞拉首都加拉加斯拍攝的總統府附近區域。（新華社）

據內媒《羊城晚報》報道，廣東恩平籍僑領、委內瑞拉首都加拉加斯華人商會會長聶均常透露，事發時他聽到空中有飛機轟鳴聲，後來便聽到總統府附近有爆炸聲。

委內瑞拉華僑華人超90%來自廣東，還建立了華人展覽館。（中國僑都）

遭襲地區停電停水 在委僑胞目前安全

「我的工人拍了影片，看到五六架直升機在總統府上空盤旋。」聶均常稱，到了凌晨4時多，副總統出來講話，宣告全國進入緊急狀態。

聶均常稱，遭受襲擊的地方停電停水，居民生活方面受影響比較大。「我在商會群裏已經發了消息，呼籲僑胞們儘量不要出街，暫時未收到大使館和官方的消息，沒有僑胞受傷或受到其他威脅。」

所有中資企業暫時歇業 未來交通會受嚴重影響

被問及在委的中資企業有沒有受影響時，聶均常透露，所幸的是正值假期，有很多中資企業都放假了。大使館通知了所有的中資企業暫時不要開業，有什麼需要就聽從大使館以及僑胞社團的指令。

委內瑞拉遭美襲擊。（央視新聞）

聶均常稱，「我們希望能平靜過渡，僑胞都想要安心做生意。但未來這幾日都會受影響的，特別是交通出行會有較嚴重影響」。

廣東恩平與委內瑞拉有着深厚的歷史淵源，委內瑞拉華僑華人超90%來自廣東，而廣東籍僑胞中有90%以上是恩平人。