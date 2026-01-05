模擬太空極端環境　中國航天員完成洞穴訓練　克服黑暗感知剝奪

近日，中國完成首次航天員洞穴訓練。28名航天員分為4組，參加了為期6天5夜的訓練，他們需要完成多項任務及體能考驗，還要在極端密閉隔離的環境中，克服黑暗恐懼、感知剝奪等心理挑戰。



《新華社》、《央視新聞》報道，中國航天員科研訓練中心牽頭組織為期一個月的訓練，28名受訓航天員分為4組，輪流在平均溫度8℃、濕度高達99%的洞穴中連續駐留6天5夜，還同步完成了每期2天的叢林訓練。

2025年12月，航天員在洞穴中進行物品傳遞協作訓練。（新華社）

洞穴環境與太空極端條件有相似之處，如隔離、幽閉、高風險等。航天員需要完成洞穴探索、科學研究、物資管理、生活保障等既定任務，還需經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降、長期濕冷刺激和極限體能考驗，並克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。

在6天5夜的訓練，航天員每天需完成一次長達數小時的支洞探測，不僅要運用繩索技術攀爬垂降斷崖、匍匐通過極窄通道，還需在巨大體力消耗的同時，獨立完成洞穴測繪、數十種環境參數監測、微生物與沉積物樣本採集等科學任務。訓練期間還會臨時投放模擬傷病救援等突發課目，全面檢驗乘組的應急反應與協同處置能力。

2025年12月，航天員在進行洞穴測繪訓練。（新華社）

心理行為訓練是此次洞穴訓練的核心目標之一。在極端密閉隔離的環境中，航天員面臨著感知剝奪、風險不確定性和社交受限等多重核心心理挑戰。中國航天員科研訓練中心江源介紹，在訓練過程中，會持續對航天員做心理觀察與測評，同時獲取人體在極端環境中的心理狀態發展變化的數據，對於未來中國太空站長期飛行載人登月任務的航天員的心理保障體系的建立，提供非常重要的數據支持。

2025年12月，航天員開展洞穴訓練的主營地。（新華社）

對於為何選定在重慶武隆洞穴展開訓練，中國航天員科研訓練中心趙陽介紹，武隆洞穴除了有主洞，支洞也各有特色，譬如有多條岔路，有狹窄通道，需要利用索降等，還考慮了落石和坍塌的風險，並確保洞內的氡氣濃度對人體安全。