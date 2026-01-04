委內瑞拉｜美國入侵委內瑞拉，給世界的3個教訓

中國人還在元旦小長假，美國人發動了新的戰爭。意料之中的，1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動大規模空襲，看視頻和圖片，爆炸火光染紅了整個天空。意料之外的，美國出動三角洲特種部隊，突襲委內瑞拉，直接抓走了委總統馬杜羅和妻子。



本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



特朗普很是得意。

在接受《紐約時報》電話採訪時，特朗普宣稱，抓獲馬杜羅「得益於周密的計劃、精銳的部隊和優秀的人員。這真是一次精彩的行動」。

確實夠「精彩」！

一個總統居然被抓走了，以至於委內瑞拉副總統羅德里格斯表態，委政府不知道馬杜羅和夫人現在何處，「我們要求提供他們活着的證據」。

羅德里格斯還通報，美方行動造成委內瑞拉官員、士兵和平民喪生。

白宮稍早公開了一段委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在美國領土被拘留的最新畫面，影片中他雙手被戴上鐐銬，在幹員押解下走過長廊。（截取自X@@RapidResponse47）

全世界都很驚詫，美國真動手了，而且，美國還抓走了馬杜羅。俄羅斯、哥倫比亞等國，要求安理會召開緊急會議商討此事。

能商討出什麼結果來？

譴責美國？肯定又會被美國一票否決。

我總覺得，美國突然入侵委內瑞拉，這是新年伊始一個很不祥的兆頭，美國說打就打，哪管洪水滔天，世界越來越亂套，至少三個血的教訓吧。

第一個教訓，必須要有一個強大的國防。

不要相信，這是一個和平的世界。沒有強大的國防，你更多是一個獵物。國際政治的叢林裏，獵手更總是在獵物放鬆警惕時露出獠牙。

尤其是委內瑞拉，擁有世界上最多的石油儲備，更成為帝國垂涎的目標。

委內瑞拉豐富的石油資源受到美國等多方覬覦。(Reuters)

說起來，委內瑞拉也不算一個小國了，國土約91萬平方公里，人口約2800萬，在拉美都排到前六。

但坦率地說，委內瑞拉的國防實力，遠遠跟不上它的人口和資源優勢。

戰端開啟後，一國總統和夫人，幾小時內就被美國特種兵抓走，這是怎樣的國家恥辱！

這算是委內瑞拉的「靖康恥」吧！

第二個教訓，堡壘最容易從內部突破。

美國兵不血刃，直接抓走委內瑞拉總統，你要說沒有內應，是個正常人都不會相信。

就如同以色列對伊朗發動空襲，摩薩德特工早已將伊朗滲透成了篩子；美國特種兵侵入委內瑞拉抓人，肯定也得到了委內瑞拉內部某些人的支持。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

歷史的悲劇常常重演，不是因為敵人太強大，而是因為守護城牆的人自己打開了城門。

更別提，委內瑞拉還有反對派。

在西方的扶持下，反對派領導人還拿了2025年的諾貝爾和平獎——一個特朗普夢寐以求但卻沒能拿到的獎項。

一個內部撕裂的國家，面對一個超級強悍的敵人，根本沒有抵抗力，甚至根本也沒想抵抗。

第三個教訓，不要輕信美國標榜的和平。

特朗普最喜歡給自己的一個稱呼，就是「和平總統」。他還總是宣稱，他至少制止了8場戰爭，他對沒有拿到諾獎一直耿耿於懷。

真的是「和平總統」嗎？

別忘了，去年是他下令美軍，對伊朗核設施發動猛烈襲擊；今年伊始，也是他下令美軍，對委內瑞拉發動突然入侵。

2025年7月22日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social上發文表示：「伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在談到伊朗核設施時表示：『損害非常嚴重，它們已被摧毀。』它們當然被摧毀了，就像我說過的，如果有必要的話，我會再做一次！」（Truth Social）

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）就打擊伊朗核設施發表講話。 （Reuters）

有安理會授權嗎？

美國不需要授權，甚至特朗普都不需要美國國會的戰爭授權。

CNN就感嘆，無限制權力的表達，沒有什麼比在深夜從首都綁架一位在任總統更直白了。

什麼世界正義？什麼主權完整？什麼國際法律？

美國只要求其他國家遵守，自己是例外；歐洲人眼睜睜看着，對美國更多是沉默。

強者的邏輯，常常披着規則的外衣，而內核永遠是權力的肆意。

這個雙標的世界，輕信美國標榜的和平，最終的結果，就是成為帝國的獵物和階下囚。他們許諾的可能是橄欖枝，但手中緊握的永遠是槍炮與鎖鏈。

委內瑞拉只是一個危險的開端，更多拉美國家，應該正在恐懼中。墨西哥以前有一句諺語，墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。

現在，越來越多拉美國家，可以感受到這句話中的殺氣。