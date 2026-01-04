委內瑞拉｜馬杜羅被抓對中國長期影響很大　金燦榮提3點建議

美國總統特朗普3日通過社交媒體發文稱，美國已成功對委內瑞拉實施大規模打擊，抓獲委總統馬杜羅及其夫人，並將二人帶離委內瑞拉。



本文獲《觀察者網》授權轉載，作者為中國人民大學國際關係學院金燦榮教授。



國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

2026年1月3日，美國對委內瑞拉發動攻擊並於夜間俘虜其總統馬杜羅及其妻子弗洛雷斯後，司法部聯邦官員在布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）外守衛。（Reuters）

該來的終究會來，這件事的發生並不意外。特朗普的全球戰略重點在西半球和亞太地區，為顯示其對西半球的掌控力，就必須打掉一個「刺頭」。委內瑞拉在拉美屬於中等國家，擁有豐富的石油資源，但軍事力量較弱，國內經濟深陷困境，對特朗普政府而言，是一個相對理想的目標。筆者曾在去年9月提及，派遣地面部隊入侵委內瑞拉風險相對較高；一旦時機成熟，特朗普政府可能會在委內瑞拉境內實施暗殺行動或策動政變，以推翻馬杜羅政府。

圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅扣上手銬，被一眾美國緝毒局人員押解到紐約。（X/@BNODesk）

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

儘管這件事必然會發生，但2026年剛剛開年便上演，仍然對國際社會造成衝擊，尤其波及拉美左翼國家。從國際法角度講，這次軍事行動完全是非法的，無論特朗普政府拋出的藉口（以打擊販毒為名）多麼冠冕堂皇。因此，此事必然引發一系列反響：哥倫比亞總統佩特羅譴責美國對委內瑞拉實施導彈轟炸；古巴國家主席迪亞斯-卡內爾譴責美國對委內瑞拉的罪行，呼籲國際社會對此採取緊急行動；巴西總統盧拉通過社交媒體表態，稱美國對委內瑞拉領土的轟炸及對其總統的抓捕，已超越不可接受的底線。

特朗普在記者會上表示，美國大型石油公司將進入委內瑞拉，並將組建團隊接管委內瑞拉事務，直至完成安全、妥善的權力交接。接下來要關注的是，美國是否能扶植一個聽話的政權。如果能成功扶植，特朗普的目的便已達成；但如果馬杜羅派系繼續執政，特朗普就沒有達到目的，不排除其繼續對委內瑞拉發動攻擊的可能。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）並肩坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

白宮稍早公開了一段委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在美國領土被拘留的最新畫面，影片中他雙手被戴上鐐銬，在幹員押解下走過長廊。（截取自X@RapidResponse47）

針對美國入侵委內瑞拉一事，中國外交部昨晚作出回應，對該事件表示震驚，並予以強烈譴責。中國在西半球並沒有軍事存在，美國重返西半球後，在安全層面不允許其他大國干預地區事務，因此從地區安全角度看，此事對我國直接影響有限。但如果特朗普政府對西半球的掌控得心應手，其影響力或將外溢至經濟領域，進而對我國產生影響 —— 今後中國與拉美國家開展經濟合作，恐怕將不得不看美國臉色，並受到其牽制。因此，美國對委內瑞拉實施軍事打擊一事，短期影響相對有限，長期影響是比較大的。

筆者提出三點建議：首先，明確表達立場，這一點外交部昨晚已經做了；其次，繼續推進經濟合作議程，因為即便美國徹底掌控西半球，拉美地區仍需發展，在經濟上終究離不開中國；最後，謹慎開展在拉美的投資——隨著該地區被美國進一步掌控，我國的投資風險必然上升，因此應優先通過貿易推動與拉美國家的合作。