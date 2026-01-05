美國突襲拉美引發連鎖效應？路透：短期不致引爆台海危機

路透社引述多名分析人士指出，美國近日對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕總統馬杜羅，雖可能為北京在國際輿論場上提供新的論述空間，強化中國對台灣及南海部分地區的立場，但並不意味著北京將因此加速對台採取軍事行動。



路透社援引分析人士說法指出，中國國家主席習近平對台灣問題的考量與時間表，主要取決於中國自身的國內情勢與能力建構，而非拉丁美洲的局勢發展，也不會因美國在委內瑞拉的作為而改變既定節奏。

不過，分析人士也指出，美國總統特朗普1月3日下令對委內瑞拉展開突襲行動，並抓捕總統馬杜羅的舉動，客觀上為北京提供了一個意料之外的機會。短期內，中方可能藉此擴大對華府的批評聲量，並在國際舞台上凸顯美國「雙重標準」的問題，提升自身的道德論述空間。

從長期來看，分析人士認為，北京可能利用特朗普的行動，來鞏固其在台灣、西藏，以及東海與南海島嶼等主權議題上對抗美國的立場，作為外交與輿論層面的延伸戰場。

總部設於布魯塞爾的國際危機組織分析師楊晧暐指出，華府長期指控中國行動違反國際法，但如今美方自身卻正在破壞國際法，「這確實為中國未來反擊美國創造了很多機會和廉價彈藥」。

報道也提及，中國於去年底發動「正義使命-2025」環台軍演，行動包含實彈射擊，展現北京在衝突情境下切斷台灣與外部支援的能力。不過，分析人士普遍預期，北京不會因委內瑞拉局勢，在短期內將對台施壓升級為實際攻擊行動。

北京中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，拿下台灣取決於中國正在發展但仍不足的能力，而不是特朗普在一塊遙遠大陸上所做的事情。

智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇亦表示，中國將台灣視為內政問題，因此不太可能仿效美國對委內瑞拉的行動，作為跨海峽軍事打擊的先例。

牛犇研判，北京會希望與華府形成鮮明對比，以宣揚中方主張和平、發展和道德領導力的理念。習近平關心中國勝過關心委內瑞拉，「他會希望這件事變成美國的一個泥淖」。

儘管如此，部分觀察人士仍認為，美國在委內瑞拉的行動客觀上加劇區域不穩定性，並可能提高台灣的戰略風險，迫使台灣當局在未來一段時間內，向特朗普政府尋求更多安全與政治支持。