中國高鐵里程破5萬公里可繞赤道一圈　全球最快高鐵啟動運用考核

據國鐵集團消息，中國高鐵營業里程已突破5萬公里，十四五期間增長32.98%。中國已建成世界規模最大、先進發達的高速鐵路網。而截至到2025年7月，中國高鐵運營里程已是世界上其他國家總和的兩倍。



自2008年首條高速鐵路京津城際鐵路開通運營以來，十多年間，中國高鐵實現了從無到有、從追趕到領跑的跨越。突破5萬公里，也意味著中國高鐵的里程，加起來可繞赤道一圈多。

「十四五」收官，「十五五」期間中國高鐵將迎來新里程碑。據「國是直通車」報道，1月4日的國鐵集團工作會議提出，2030年，全國鐵路營業里程將達18萬公里左右，其中高鐵6萬公里左右。交通運輸部黨組書記、部長劉偉更透露，中國高速鐵路已覆蓋約97.2%的50萬以上人口城市。

未來，中國高鐵也將持續填補空白。如西安至延安高鐵將建成，使陜北革命老區正式邁入「高鐵時代」。盤州至興義高鐵開通後，貴州實現「市市通高鐵」。至此，除港澳台和直轄市，全國實現「市市通高鐵」的省份將達到11個。目前，江西省已實現市市開通時速350公里高鐵。

此外，2025年開通的10余條高鐵中，八成左右線路設計時速將達到350公里，高鐵時速將全面提升。尤其是被譽為「全球最快高鐵」的CR450動車組，已在滬渝蓉沿江高鐵武宜段開展運用考核，跑出動車組單列時速453公里、相對交會時速896公里的新紀錄。當前正在建設的成渝中線高鐵，開通之後將實現以時速400公里運營，成都至重慶將可實現50分鐘通達。

內蒙古呼和浩特至廣西南寧的高速鐵路通道（呼南通道）建成後，將連接華北、中原、華中、華南地區，貫通呼包鄂榆、山西中部、中原、長江中遊、北部灣等城市群，構建出一條「南北大通道」。

滬渝蓉沿江高鐵全線貫通後，將成為聯繫長三角、長江中遊和成渝三大城市群的「金腰帶」。連接成都、重慶、武漢、合肥、南京和上海等都市圈，形成一條「東西大動脈」。

全國範圍內，多個四通八達的「米字型」高鐵網也正在形成。包括河南鄭州，以及去年12月底正式投用的安徽合肥西站。據安徽廣播電視台「安徽之聲」報道，合肥西站貫通了京港高鐵通道安徽段，銜接了商合杭、合福、合新等多條鐵路，成為全國第二個「米字型」高鐵城市。

滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段的開通，則填補了武漢東西向高標準鐵路的空白，成為「超米字型」高鐵網絡的第七向。據《長江日報》報道，武漢未來將形成12個方向的「超米字型」高鐵樞紐，包括兩縱（京廣、京九西通道）、兩橫（滬渝蓉、滬漢蓉）、兩對角（福銀、膠貴）等。

重慶市官方消息表明，重慶「米字型」高速鐵路通道已具雛形，高鐵面積密度居西部第一。濟南也曾在官方公眾號文章中提到，濟南「米字型」高鐵主骨架基本形成，高鐵通車總里程446公里，位居全省第一。南京市交通運輸局則在回顧「十四五」工作時表示，滬寧沿江高鐵通車運營，南京「米字型」高鐵網加速成型，「兩跨、九線」幹線鐵路網構建完畢。陜西省委「十五五」規劃建議也提出，加快完善「米字型+五橫兩縱」綜合立體交通網主骨架，推動高鐵網向「多中心網絡化」形態轉變。

2026年預計有多條高鐵開通。浙江金建高鐵蘭溪至建德段已進入試運行階段，或將成為2026年首條開通的高鐵。杭台高鐵溫玉段正線鋪軌任務全面完成，為後續站後工程、竣工驗收及按期通車奠定了堅實基礎。

西十（山西西安至湖北十堰）高鐵牽引供電工程由設備安裝階段轉入調整調試階段，向全線開通運營發起沖刺。哈伊高鐵全線鋪軌貫通，項目將全面轉入線路精調、「四電」工程和聯調聯試階段。京港高鐵雄商段也已完成正線鋪軌。另據「西安發布」消息，預計在今年6月，西康高鐵也將投入運營。