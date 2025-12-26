5萬公里！陝北革命老區邁入高鐵時代　中國高鐵運營里程迎新突破

據《央視新聞》報道，今天（12月26日）上午10時，隨著C9309次列車從延安站發車，西安至延安高速鐵路正式開通運營，陝北革命老區邁入高鐵時代，中國高鐵運營里程突破5萬公里，成功建成了世界上規模最大、現代化水準最高的高速鐵路網。



西延高鐵起自陝西省西安市，經渭南市、銅川市，接入延安市延安站，線路全長299公里，設計時速350公里。

開通運營初期，每日最多開行動車組列車38列，高陵、富平南、銅川、洛川、甘泉北、延安等10座車站投入運營，西安北至延安站最快68分鐘可達，較目前開行的普速鐵路旅客列車壓縮62分鐘。

隨著西安至延安高鐵開通運營，中國高鐵營業里程突破5萬公里。半徑500公里城市群形成1至2小時交通圈，實現公交化出行；1000公里跨區域大城市間4小時可達，實現當日往返；2000公里跨區域大城市間8小時可達，實現朝發夕至。