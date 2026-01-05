北京2025年空氣質素有監測以來最高　重污染日基本消除

《新華社》報道，北京2025年細顆粒物（PM2.5）年均濃度有監測以來首次低於「30微克每立方米」，為27.0微克每立方米，多項指標創有監測以來最優水平，重污染日基本消除，空氣質量實現全面達標。



報道指，歷史上的北京飽受霧霾困擾，大氣污染一度成為制約城市發展、影響民生福祉的突出難題。在此背景下，北京啟動了一場超常規力度的「藍天保衛戰」。

2014年11月29日，中國北京，一名男子戴著口罩，在北京中央電視台大樓附近等待，當時北京正值霧霾天氣。（Kevin Frayer／Getty Images）

2025年，北京PM2.5優良天數達348天，較2013年增加了144天，多了近5個月。重污染日由2013年的58天，大幅減少至2025年的1天，降幅超過98%，重污染日基本消除。可吸入顆粒物、二氧化氮和臭氧等六項污染物濃度全部達到國家標準，空氣質量實現全面達標。

2025年11月14日，中國北京，一名女子在北京拍攝中央電視台總部大樓和中國尊大廈的景色。（Getty Images）

專家介紹，當前北京空氣質量改善成效還不夠穩固，區域大氣污染物排放仍處於高位、遠超環境容量。這種條件下，一旦遇到秋冬季逆溫、靜穩等不利氣象條件，容易造成污染物累積、轉化，導致區域性污染過程的出現。