全國兩大冬日勝景3大熱門玩法　從北京到哈爾濱體驗冬日之旅

每年冬季，與雪有關的兩大盛事總會如期成為焦點——銀裝素裹的北京故宮，與哈爾濱冰雪大世界的夢幻冰雕樂園，它們早已不是單純的風景，而成了許多人心中冬天一定要去的地方，甚至被列入不少人的冬日必遊清單之中。



在這背後，一場席捲全國南北、融合傳統韻味與新潮玩法的冰雪旅遊熱潮，正在悄然興起。

靜賞與狂歡 全國兩大冬日勝景同期上演

今年冬天，北京終於迎來初雪，雖然比往年稍遲，卻絲毫未減人們賞雪的熱情。故宮的紅牆黃瓦覆上皚皚白雪，宛如一幅靜謐絢麗的古畫，吸引眾多遊客清早排隊等候，只為捕捉這限定冬景。正因如此，未來一周的故宮門票早已全部約滿，其火爆程度，可見一斑。

與此同時，哈爾濱冰雪大世界於12月17日正式開園。今年規模再創紀錄，以40萬立方米冰雪打造出120萬平方米的夢幻王國。除了壯觀冰雕，更融入AI互動、智能燈光等科技元素，讓遊客沉浸於冰雪狂歡之中。

一動一靜，一個是寧靜的天然美景，一個則是精心打造的狂歡盛會，這兩處冬日勝景雖然完全不同，卻共同印證了一個變化，如今人們對冰雪的嚮往，早已不止於「看」，更在於「體驗」。

從北到南 冰雪旅遊熱為何持續不下？

那麽，全國究竟有多少人熱衷於冰雪旅遊呢？數據顯示，上一冰雪季全國休閒旅遊人次達4.3億，冰雪產業的規模，更是從2015年的2,700億元躍升至2024年的9,800億元，預計今季將突破萬億大關。

人們不只是「看雪」，更願意為冰雪運動、冰雪度假等領域花錢。這背後是旅行觀念的升級，冰雪體驗不再只是觀光，更是一種放鬆、社交和挑戰自我的生活方式。

有趣的是，這股熱情早已跨越地理界線，在少見自然雪的南方，冰雪旅遊也同樣火熱。

截至2025年初，全國有超過三分之一的室內滑雪場建於浙江、廣東等南方省份。今年九月，深圳前海冰雪世界正式開業，成為全球最大室內滑雪場之一，讓大灣區居民在城市中心即可享受滑雪樂趣，實現「冰雪自由」。

3大熱門玩法 沉浸式體驗冬日之旅

在「冰雪季」可以怎麽玩？以下便為大家推薦3個最佳玩法，無論是喜歡傳統韻味，還是新潮體驗，都能找到大家的心儀之選。

首先，最經典的當然是打卡自然與人文景觀交融的美景。除了北京故宮的紅牆白雪，吉林霧凇島的江邊樹掛、黃山的雪後雲海，都因為披上冬裝而展現出截然不同的震撼景色。這類旅行節奏舒緩，重在靜靜欣賞和用心感受，用眼睛和相機收藏這份限定的寧靜之美。

如果你想體驗熱鬧歡樂的節慶氛圍，那麼以哈爾濱冰雪大世界為代表的各類冰雪主題樂園便是最佳去處。

這裏更像一個巨型的冬日露天遊樂場，用宏偉的冰雕、璀璨的燈光和熱鬧的音樂，瞬間點燃寒冷中的熱情。無論是打卡拍照，或是體驗刺激的超級冰滑梯、摩天輪，都能讓人沉浸在沸騰的狂歡之中，特別適合結伴出遊，共享歡樂。

如果想更深度體驗冰雪旅遊，還可以到河北崇禮、吉林松花湖等地，享受一個完整的「滑雪假期」。除了滑雪，還可以去到戶外滑冰、體驗一下東北特色的「冬捕」，或者浸溫泉放鬆身心，在當地的精品民宿住幾日，過一個寫意的冬日之旅。

今個冬天，大家準備好去赴一場冬日盛宴了嗎？

